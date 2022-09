Gloria Reyes garantiza transparencia en entrega de subsidios

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Al ser cuestionada sobre cómo llegan las ayudas o subsidios del Estado a personas que no necesariamente las necesitan, la directora general del programa social Supérate, Gloria Reyes, explicó cuál es el rol de la institución que dirige y cuál es el motivo de que este tipo de casos sucedan.

Recordó que Supérate, como Gobierno y Estado, ha procurado siempre transparentar dichos casos ante la opinión pública. Dijo que Supérate es una entidad que hace acompañamiento a las familias y que tiene dos brazos de apoyo, siendo éstos el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben) y la Administradora de Subsidios Sociales (Adess).

“Siuben trabaja toda la base de datos de las familias. Para yo decidir que un familiar puede recibir una ayuda tiene Siuben que enviarme esa información; de acuerdo a ese nivel de categorización puede recibir esa ayuda. Y Adess, que es la responsable de la relación con los comercios y las entidades bancarias. Sin esas dos instituciones Supérate no puede funcionar”, explicó durante una entrevista en el programa “El Gobierno de la mañana” .

En ese sentido, resaltó que la base de datos del Siuben corresponde al 2018 y no se ha actualizado porque el decreto que crea la entidad manda a hacerlo cada cuatro años.

Reyes indicó que este año corresponde dicha renovación y que ya se ha iniciado el levantamiento de hogares en el municipio de Los Alcarrizos y en Las Matas de Farfán. Señaló que la actualización tiene un costo de 20 millones de dólares, por lo que están trabajando junto al Siuben para lograr un financiamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que permita hacer ese censo general, y poder vincular los datos con el censo nacional que se realizará en noviembre.

“Dentro de los márgenes de errores que tiene esta data, que es de un 2 y 3%, esas son las excepciones que nos van a pasar (la de las personas que reciben la ayuda sin necesitarla), pero no es la regla, porque hemos entregado 160 mil cheques, y solo hay dos casos, que no deben ser, que no debieron cambiarlo”, subrayó.

Al hablar de la transformación y nuevo enfoque que ha recibido el programa, Reyes también se refirió al Bono de Emergencia que fue activado recientemente por el Gobierno y el Comité de Emergencias de Supérate (CES), ante el paso del huracán Fiona.

“Con la creación de Supérate en el 2021 también se contemplaron los bonos de emergencia. No se trata de la creación de un bono nuevo; está en el decreto, está institucionalizado; para fenómenos naturales, emergencias sanitarias o cualquier situación de choque económico”, puntualizó la funcionaria.

Para su implementación, las entidades involucradas en el CES y de protección social ya se encuentran en campo en las labores de levantamiento de la Ficha Básica de Emergencias (FIBE), determinando el nivel de afectación del fenómeno natural en las zonas vulnerables, agregó.

