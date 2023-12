Gloria Reyes asegura que a nivel municipal el escenario para el PRM es muy favorable

Novedades de Supérate: Integran a 5 mil familias de Samaná al Bono Luz y crean bono para niñez con discapacidad.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La dirigente política Gloria Reyes, en calidad de miembro de la Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM), aseguró que a nivel municipal el escenario para el partido oficialista es muy favorable, ya que entiende que la organización política ha logrado fortalecer la boleta municipal en diversas vías, desde gente nueva, jóvenes, mujeres y liderazgos sólidos de otras organizaciones que han pasado a sus filas.

“El PRM tiene una coyuntura positiva y favorable de cara a febrero”, afirmó Reyes, agregando que ciertamente los resultados de las elecciones municipales tienen un impacto de cara a las presidenciales y congresuales, pero que no son determinantes como muchos aseguran.

Explicó que, por ejemplo, en las primarias del PRM, votó poco más de un millón de ciudadanos que fueron a sufragar por el actual presidente y que en las municipales suelen ejercer el voto menos de un millón de personas, lo que indica que “el sentimiento de lo local no necesariamente corresponde al sentimiento de lo nacional”.

Dijo además, que es un discurso desgastado pensar que lo que pasa en las municipales son el reflejo de lo que sucederá en las presidenciales y que lo determinante para la presidencia son las ejecutorias y cómo se sienta la ciudadanía.

“Nosotros como partido tenemos que hacer lo que nos toca, el PRM y la Dirección Ejecutiva, apoyar a nuestras candidaturas municipales; entregarnos en cuerpo y alma en diciembre y enero a fortalecer los liderazgos locales para lograr tener muchas alcaldías y regidores en salas capitulares que permita la gobernabilidad en la municipalidad”, subrayó Reyes.

Sobre las reservas congresuales de candidaturas que tiene el PRM, Reyes manifestó que en su momento las darán a conocer, porque entiende que parte de la estrategia es mantener ese elemento sorpresa para el próximo año.

“El PRM va a anunciarlo, en el momento que entienda sea conveniente”, dijo.

Renglón de la asistencia social

En cuanto a la asistencia desde el gobierno, Gloria Reyes destacó que el presidente Luis Abinader, lo ha asumido como un gran compromiso y que “eso es evidente en la inversión pública que se ha hecho”.

“Es inversión, no gasto, cuando se apoya a la gente de manera directa, como son los programas sociales es inversión en el capital humano. Entonces, esa priorización de decir ´este dinero va para esto, ya te revela que el presidente está muy comprometido con la población más vulnerable del país”, destacó Reyes.

Manifestó que entiende que esta inversión en el capital humano ha sido el equilibrio entre el crecimiento, estabilidad macroeconómica y desarrollo hacia las familias a lo que se añade ese apoyo social.

“Sí, ha sido un balance. Sí, tenemos las mejores calificaciones de las calificadoras crediticias y estamos cuidando la economía, pero no nos descuidamos de la inversión social: no nos descuidamos de ampliar la cobertura de salud; no nos descuidamos de seguir fortaleciendo los servicios de educación y los servicios públicos”, apuntó la directora del Programa Supérate.

Integran a 5 mil familias pobres de Las Terrenas y La Galera al Bono luz

Durante su participación en el programa Reseñas, que conducen los periodistas Rafael Núñez y Adelaida Martínez R., por Entelevisión, cada sábado a las 9:00 de la noche, Reyes señaló que, en el caso de los programas sociales, vinculado a las transferencias monetarias que es la que le toca liderar, solo en los tres años de gobierno que han transcurrido, se ha logrado pasar de 800 mil familias a 1 millón y medio de familias protegidas vía estos subsidios.

“De igual manera, es importante señalar que ese subsidio pasó de 825 pesos a 1,650 pesos y que además se fortaleció con dos subsidios adicionales: el Bonoluz y el Bonogás, ambos subsidios que fueron ajustados y duplicados, en el caso del Bonoluz, pasó de RD$200 o RD$300 a unos RD$700 pesos mensuales o el equivalente a 100 kilowats”, complementó Reyes.

Manifestó que recientemente el programa de subsidio Bonoluz fue ampliado hacia la empresa Luz y Fuerza, en Samaná, integrando a unas 5 mil familias de las Galeras y las Terrenas.

Explicó que como las generadoras (Edeeste, Edesur, Edenorte) son las que están vinculadas al Bonoluz, solo estas permitían que este subsidio llegara a sus usuarios, pero las familias pobres usuarias de la empresa Luz y Fuerza estaban excluidas y luego se logró, mediante una mesa técnica integrada por Ades, Siuben y Supérate, integrarlas a este programa.

“Es un subsidio importante, porque en muchos casos será la tarifa completa y en otros casos la mitad, o sea, que va a ser una ayuda y un apoyo muy directo”, destacó Reyes.

Novedad: un bono para niños, niñas y adolescentes con alguna discapacidad

Comentó que como novedad, uno de los programas desde Supérate que más le impacta y le genera tranquilidad y satisfacción, es que hayan podido lograr el bono de discapacidad para niños, niñas y adolescentes.

“Es un fondo que permite a familias que tienen a niños con alguna discapacidad severa tenga un apoyo mensual de 6 mil pesos, este ha sido un aliciente… porque todo el que conoce a una familia donde hay un niño con discapacidad, sabe el drama que hay en esa familia”, manifestó, al añadir que en la mayoría de los casos, estos hogares los dirigen mujeres como cabeza de hogar.

Las mujeres encabezan programas sociales y capacitación

Sobre el segmento poblacional que recibe apoyo de Supérate, Gloria Reyes manifestó que el 66 % de los beneficiarios de los distintos programas de Supérate son mujeres y que asimismo, el 80 % de los que van a formarse en los programas sociales pertenecen al género femenino.

Explicó que el objetivo de estos programas tiene un objetivo, asistirles y capacitarlos para que puedan superar la pobreza y cuando suceda, puedan valerse por sí mismos y salir del programa para que otros puedan cumplir el ciclo.

Añadió que aunque siempre se mire para el sur cuando se habla de pobreza, la mayor presencia de Supérate está en la zonas urbanas, porque la pobreza ha cambiado influenciada por el crecimiento de las ciudades y el hecho de que la migración se intensificó con el covid.

Supérate y la Navidad

Sobre los planes diseñados para Navidad 2023, la directora del Programa Supérate, comentó que junto al Gobierno y los sectores afines, se ha llevado a cabo un plan para tener “la Navidad que todos estábamos esperando” y que tocaba hacerlo porque los primeros años de gobierno hubo que aplicar austeridad por la situación de la pandemia.

“En esta ocasión el Gobierno ha ampliado y diversificado las ofertas y programas para la Navidad que incluyen el ya tradicional bono navideño, que ya conocemos, y que sustituyó esas cajas que eran un desafío para las familias más vulnerables, incluso para el gobierno, por una tarjeta de RD$ 1,500 pesos que permite que las personas puedan adquirir el o los ingredientes que deseen para su Navidad”, dijo.

Entre las novedades, señaló que implementan en esta ocasión el bono navideño digital, que es una transferencia bancaria a través del Banrervas a 500 mil familias que generan menos de RD$ 29 mil pesos.

Manifestó que esa transferencia ha tenido entre sus modalidades el depósito a cuenta a las familias que se identificó que tienen una en el banco estatal, lo que significa una reducción de costos al Estado y de logística, porque antes tenían que desplazarse casa por casa.