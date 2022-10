Globalización neoliberal versus soberanía

Hoy que tantas hablan de democracia los defensores del neoliberalismo y la globalización, siendo el primero el modelo que la última alumbró, también es necesario hablar de la soberanía, porque sin la misma no puede haber una democracia verdadera. La verdadera democracia ni puede ser por representación, si no por deliberaciones directas en los espacios para su ejercicio, pero tampoco puede ser mediante el voto censitario, donde sólo puede tener acceso a ese voto los que tienen grandes propiedades o personas con determinados niveles de prestigio en las sociedades.

Esto último ocurría en muchos países de América Latina, varias décadas atrás, tal vez por el gran peso de la existencia de la propiedad de los grandes terratenientes. Esto daba pábulo a la existencia de pluralidades de caudillos locales o regionales en cada país, los que tenían grandes cuotas de poder y la capacidad con iste de imponer el chantaje sobre la población y de usar clientelismo en algunos casos, sobre todo en la población rural. A esos caudillos o caciques en muchos países del continente americano se les ha llamado gamonales. El gamonal es un terrateniente con mucho poder sobre una franja de población, donde un modo de producción semifeudal o precapitalista tiene vigencia, con el cobro de la renta de la tierra por los grandes propietarios que no administran directamente o no cultivan sus heredades.

En la República Dominicana de hoy casi se ha extinguido la propiedad terrateniente y esos caudillos regionales casi no tienen ninguna incidencia en las relaciones de poder. Sin embargo, con el triunfo del modelo neoliberal en la economía y la eclosión de un proceso de globalización catapultado por los avances en la tecnología electrónica y las reformas políticas impuestas por el Fondo Monetario Internacional, aquí como en muchos otros países la llamada democracia representativa ha sido más restringida, al igual que los derechos de los ciudadanos.

En el caso de estos los más afectados son los trabajadores asalariados, pues las reformas políticas han impuesto la aplicación de un código de trabajo que prácticamente elimina el derecho a huelga y a la libertad sindical, un código laboral más atrasado que el de 1951 el cual llamado Código Trujillo del trabajo. Jamás se habla de los contratos colectivos entre empresarios y trabajadores, con la excepción de uno que en años atrás se habló de que se firmó entre el Grupo Vicini y los trabajadores de una de sus empresas. En el caso de los trabajadores haitianos indocumentados es lo peor, porque les pagan menos que a los dominicanos, pero claro debe estar que no se le debe dar alegremente el paso de que entren al país sin controles, aunque los que entren porque se necesiten deben estar documentados y deben cobrar igual que los dominicanos.

Eso sería la aplicación de soberanía y justicia. Si el código de trabajo permitiera la libertad sindical y el derecho a huelga esa sería una manera de que el país fuera más democrático, pero lo que se ha llamado capitalismo flexible y también la modernidad líquida, los cuales prácticamente no existían antes de la globalización neoliberal, no permiten eso. Se le llama capitalismo flexible, pero más bien es salvaje con el ser humano y su dignidad, porque permite a los inversionistas despedir a sus trabajadores cuando quiera sin muchos riesgos y trasladar sus empresas o inversiones a donde quiera que encuentre la mejor oferta de mano de obra barata. Se usa el término por algunos tratadistas como Bauman de modernidad líquida porque la modernidad de hoy día es algo inconsistente, lo líquido es inestable o inconsistente.

Sin el respeto a la soberanía no puede hablarse de una amplia democracia, pero todo indica que una democracia plena bajo el modo de producción capitalista nunca podrá ser una realidad y mucho menos bajo la vigencia de esa globalización neoliberal. Las sociedades locales necesitan la soberanía y preservar sus identidades, viviendo entre pueblos hermanos, porque de lo contrario la monotonía nos llevaría al caos. En tal sentido, nuestro gran maestro Pedro Henríquez Ureña, tal vez un poco diferente a lo planteado por José Ortega y Gasset, nos decía hace mucho tiempo que disfrutaba contemplando lo que había de particular o singular en cada pueblo, cultura o sociedad. Cada país teniendo sus leyes y aplicándolas adecuadamente tiene soberanía y eso es parte del ejercicio de la democracia, pero la democracia se expresa cuando cada quien decide en su espacio. Si la UASD es autónoma no tiene nadie que imponerle en su campus las reglas de seguridad, como supuestamente ocurrió cuando el presidente de la República fue a la juramentación de autoridades electas, según me contara el director electo de una de las escuelas de una de las facultades, que los encargados de seguridad impidieron el acceso a directores electos al lugar donde se suponía se iban a juramentar todas las autoridades electas. Según me dijo, la excusa fue porque el Presidente de la República iba a estar ahí.

Hay algo más que decir si de soberanía, justicia y democracia en esta era neoliberal se trata, porque los tres conceptos no pueden separarse. El Presidente Luis Abinader le presta mucha atención a las recetas, asi no puede haber soberanía; además, el presidente Luis Abinader da muestra de creer mucho en la centralización, tal vez porque tiene afán de seguir gobernando, pero centralizando mucho casi no se puede hablar de democracia y es difícil la justicia. Por otro lado, a los partidos se le ha permitido sólo escoger a candidatos con dinero y bloquear a los que no tienen y eso no es democracia. Lo mediático influye en la elección del candidato. Podemos decir que el poder fáctico el que decide y no la voluntad ciudadana.

Por Francisco Rafael Guzmán F.

