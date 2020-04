Global Alliance AGM elige a la nueva Junta 2020; presenta informe anual

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, DUBLÍN, IRLANDA.- La 18ª Reunión General Anual de la Alianza Global para la Gestión de las Relaciones Públicas y la Comunicación se celebró el domingo 19 de abril de forma remota debido a las restricciones de Covid-19 con respecto a los viajes y la reunión pública.

El presidente encendió una vela en solidaridad con todos los que perdieron la vida en todo el mundo por Covid-19, en apoyo de nuestros trabajadores y colegas de primera línea que participan directamente en la batalla contra la pandemia.

El presidente de la Alianza Global, Justin Green, presentó el Informe Anual 2019, que proporcionó una visión general de las actividades e iniciativas clave llevadas a cabo por la Alianza Global en 2019. La membresía actualmente es de 77, lo que representa un aumento del 55%. Se logró una mayor estabilidad financiera durante 2019, con un ingreso general de hasta 49% año tras año.

Los aspectos más destacados y los logros del año pasado incluyeron mejores estructuras organizativas, ofertas y modelo de negocio. Como organización miembro, los estatutos de responsabilidad, transparencia y buen gobierno corporativo son de vital importancia.

Se realizó una revisión exhaustiva y se hicieron cambios, y se introdujeron once nuevos documentos de política para guiar tanto a la junta actual como a los futuros directores.

2019 vio una importante reinversión de Global Alliance para mejorar nuestros beneficios de membresía al mejorar la promoción, la educación, la capacitación y las habilidades y el intercambio de conocimientos. En julio, establecimos una oficina profesional de tiempo completo ubicada junto a APCE en Lisboa, Portugal y en diciembre un centro regional en Yakarta, Indonesia, ubicada en el Instituto de Comunicación y Negocios de LSPR.

También se presentó un boletín mensual para los miembros, conectando así nuestra profesión global y proporcionando información clave de la industria.

La segunda mitad de 2019 fue verdaderamente memorable con muchos momentos sobresalientes de nuestra asociación global con la Sociedad de Relaciones Públicas de América (PRSA) en su conferencia en San Diego a Global Alliance celebrando su primera conferencia regional en Hangzhou, China, en conjunto con el público Relaciones y Comunicaciones Globales.

Continuamos fortaleciendo nuestro compromiso con la implementación del Marco de Capacidades Globales desarrollado en asociación con la Universidad de Huddersfield, Reino Unido, asegurando el libre acceso a todos los miembros hasta fines de 2020. Mientras se establecieron seis Consejos Regionales: América del Norte, Asia Pacífico, América Latina, Europa, África e India-Medio Oriente han ayudado a aumentar nuestro alcance en la profesión mundial.

La AGM acordó un cambio en los Estatutos que ahora son más inclusivos que nunca, trabajando más juntos en todo el mundo. Estos cambios se han encontrado con un amplio apoyo global, lo que permite que la organización se vuelva más fuerte, más rica y fiel a nuestra misión.

La junta directiva recientemente elegida que comenzará sus nombramientos el 1 de julio de 2020 fue elegida por la AGM.

La junta entrante incluye profesionales líderes, académicos y líderes de asociaciones industriales con representación de todos los continentes. Los miembros entrantes se enumeran y marcan en negrita a continuación:

Position

President

Immediate

Past-Chair Name & Member Affiliation

Justin Green, PRII – Public Relations Institute of Ireland (Ireland)

José Manuel Velasco, Dircom – Communication Directors (Spain) Term

June 30, 2021

June 30, 2021

Treasurer Philip Bonaventura, PRSA – Public Relations Society of America (USA) June 30, 2022

Secretary Fiona Cassidy, PRINZ – Public Relations Institute of New Zealand (New Zealand) June 30, 2021

Delegate-at-Large Alastair McCapra, CIPR – Chartered Institute of Public Relations (UK) June 30, 2021

Delegate-at-Large Sarah Hanel, CPRS – Canadian Public Relations Society (Canada) June 30, 2021

Delegate-at-Large Hamilton dos Santos, ABERJE – Brazilian Association for Business Communication (Brazil) June 30, 2021

Delegate-at-Large Prita Kemal Gani, APRN – Asean Public Relations Network (Indonesia) June 30, 2021

Delegate-at-Large Yin Xiaodong, PRGC – Public Relations Global Communication (China) June 30, 2022

Delegate-at-Large Amith Prabhu, The Promise Foundation (India) June 30, 2022

Delegate-at-Large (Academic/ Research) Ángel Alloza, Corporate Excellence (Spain) June 30, 2021

Delegate-at-Large (Academic/ Research) Dr. Amybel Sánchez de Walther, USMP – San Martin de Porres University (Peru) June 30, 2022

Delegate

Paula Portugal Mendes, APCE – Portuguese Association of Corporate Communications (Portugal)

June 30, 2021

Regional Delegate-at

-Large

Gonca Karakaş, Tuhid – Turkish Public Relations Association (Turkey)

June 30, 2021

Regional Delegate-at

-Large Luis Martin Gomez, Fundacom (Ibero America)

June 30, 2021

Regional Delegate-at

-Large

Richard Wang, PRGC – Public Relations Global Communication (China)

June 30, 2021

Regional Delegate-at

-Large Silvia Arto, COM-ENT – Communication & Entreprise (France) June 30, 2021

Regional Delegate-at

-Large Peter Mutie – Peterson Integrated Communication Institute (Kenya) June 30, 2021

Regional Delegate-at

-Large Dr. Rotimi Oladele, NIPR – Nigerian Institute of Public Relations (Nigeria) June 30, 2021

Regional Delegate-at

-Large Dr. Wilfred Marube, PRSK – Public Relations Society of Kenya (Kenya) June 30, 2021

“Hoy, Global Alliance es una organización global, diversa y multicultural que representa a profesionales de todas las religiones, culturas, sociedades y razas. Gracias al compromiso de nuestros miembros, la nueva Alianza Global mejorada ahora juega un papel mucho más importante en la representación de nuestra profesión y la promoción de estándares éticos y desarrollo profesional en todo el mundo. Estamos totalmente comprometidos con los Principios globales de práctica ética en las relaciones públicas y la gestión de la comunicación. Adoptados en todo el mundo por sus miembros, continuamos el trabajo para ver estos principios respaldados y reconocidos formalmente por las principales organizaciones globales para que los estándares éticos más altos se conviertan en la base de nuestra profesión,” dijo Justin Green, presidente de la Alianza Global.

Sobre la Alianza Global

La Alianza Global para Relaciones Públicas y Gestión de la Comunicación (www.globalalliancepr.org), es la confederación de las principales asociaciones e instituciones de relaciones públicas y gestión de la comunicación del mundo, que representa a más de 280,000 profesionales y académicos en 126 países de todo el mundo.

La misión de la Alianza Global es unificar la profesión de relaciones públicas, elevar los estándares profesionales en todo el mundo, compartir conocimientos en beneficio de sus miembros y ser la voz global para las relaciones públicas en el interés público.

Disponible en:

https://www.globalalliancepr.org/news/2020/4/19/global-alliance-agm-elects-new-board-2020

