Glenn Robinson III, refuerzo para los Warriors

El escolta se compromete con Golden State para las dos próximas temporadas

EL NUEVO DIARIO, OAKLAND.- La plantilla 2019-20 de Golden State empieza a tomar forma. Con el adiós consumado de Kevin Durant dirección a Brooklyn, y sabedores que no podrán contar con Klay Thompson durante gran parte de la temporada, los actuales subcampeones de la NBA han incorporado desde que se abriese la agencia libre a Kevon Looney (ya estaba con ellos) y D’Angelo Russell (mediante traspaso), y ahora a Glenn Robinson III.

Según informa Shams Charania de The Athletic, el que fuese número 40 del Draft de 2014 llega a la disciplina de los Warriors con un contrato de dos años, siendo el segundo de ellos dependiente de una opción de jugador. El curso pasado, disputado con los Detroit Pistons, promedió 4,2 puntos y 1,5 rebotes en 13 minutos por noche.

Su llegada supone un necesario refuerzo para el backcourt del equipo. Como decíamos Thompson estará bastante tiempo alejado de las canchas, y más allá de su presencia las opciones son el jugador de segundo año Jacob Evans, y Shaun Livingston (si ve garantizado su contrato).

¿Y D’Angelo Russell? Pues todo apunta a que saldrá traspasado. Según diversos periodistas especializados como Marc Stein de The New York Times a los Warriors no les queda otra salida. Ya no se trata de que incorporar otro base de calibre All-Star tenga más o menos sentido, sino que su salario es insostenible, más teniendo en el horizonte de 2020 la renovación de Draymond Green. El plan sería conseguir a cambio de Russell algunas piezas que encajasen en el proyecto. Sí, esta es la herencia que ha dejado Kevin Durant con su sign-and-trade.

