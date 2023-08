Glenn Davis revela reacciones de alcaldes a discurso de Danilo Medina en Santiago

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. – El periodista Glenn Davis Felipe reveló reacciones de varios alcaldes que han renunciado al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ante las declaraciones del expresidente de la República, Danilo Medina.

Medina afirmó este lunes que la renuncia de estos alcaldes se debía a supuestas compras por parte del Gobierno.

Durante su participación en el programa «El Nuevo Diario Santiago», el cual conduce junto a la periodista Adalgisa Castillo, Davis compartió detalles de conversaciones que tuvo con alcaldes en respuesta a las declaraciones de Danilo Medina. Uno de los alcaldes citados por el comunicador expresó: «Yo prefiero que digan que me vendí antes que ser el director de una orquesta ladrona. Yo no tengo ningún familiar preso».

El periodista cuestionó la contradicción entre las afirmaciones de Danilo Medina y la minimización de la importancia de las renuncias en el PLD. En particular, se centró en el caso de Jeffrey Infante quien, hasta hace poco, era miembro del partido y cuya renuncia generó una fuerte reacción. «Hay un dicho que reza ‘águilas no caza moscas’. ¿Por qué si Jeffrey no representaba nada y era tan chiquito como se ha dicho, tuvo que venir un cañón a dispararle a un gorrión?», puntualizó Glenn Davis.

En su análisis, Glenn Davis recomendó a los dirigentes del PLD centrarse en su trabajo y permitir que aquellos que decidan abandonar la organización lo hagan en paz. Instó a no subestimar ni menospreciar a quienes optan por alejarse del partido por diferentes motivos.

La controversia en torno a las renuncias de alcaldes del PLD ha generado un debate sobre las razones detrás de estas decisiones y la respuesta de la cúpula del partido.

