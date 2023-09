Glency Feliz lanza colección con ‘The Drop’, la marca de moda de Amazon

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La conocida creadora de contenido, influencer y empresaria Glency Feliz está de fiesta. Este próximo 4 de octubre lanza, de la mano de la plataforma de ecommerce más grande del mundo, Amazon, una colección exclusiva bajo la marca The Drop.

Se trata de un hecho histórico, sin precedentes, que la convierte en la primera personalidad de la escena digital criolla en sacar adelante una iniciativa de estas características y a tan gran escala.

“Ha sido un proyecto que llevamos meses preparando”, comenta Glency, eufórica de por fin comunicar la noticia. “Estamos felices con esta colaboración; yo no me lo creía cuando me contactaron con el interés de realizar esta colección”, agrega. “Llevamos aproximadamente seis meses trabajando junto con todo el equipo de ‘Amazon The Drop’, seleccionando las telas, afinando los diseños y detalles de las piezas”, explica.

The Drop se ha convertido en una de las marcas insignia de Amazon y una de las más populares en los últimos años. Su lanzamiento fue en verano de 2019 y fue creada con un único objetivo en mente: presentar colecciones exclusivas con influencers, con piezas básicas que se pudieran usar en cualquier temporada. Y, precisamente, estas prendas básicas son las que se la han convertido en un verdadero éxito, pues su estilo y materiales son versátiles y modernos.

En el caso de Glency, se trata de una colección cápsula, muy similar a las que ella solía lanzar en sus inicios como creadora de contenido y propietaria de su tienda en Santo Domingo. Claro, en esta ocasión, adaptada a los nuevos tiempos y siguiendo los estándares de producción, marketing y distribución de Amazon.

“Es una colección muy fiel a mí. Quería que fueran piezas que todos, sin importar la talla o el estilo, pudieran usar”, explica Feliz. “Era muy importante para mí que fueran prendas que pasaran la prueba del tiempo, que pudieran convertirse en la base del guardarropa. Piezas que no te limiten; que puedas usar un día para la oficina, pero, también para una salida con tus chicas”, detalla.

Glency Feliz es una de las pioneras en la difusión de la moda a través de las redes sociales en República Dominicana y Estados Unidos. Comenzó vendiendo ropa en la sala de su casa, hasta que, años más tarde, formalizó este negocio en una tienda física y digital de gran éxito. Paralelamente, mostraba a través del Instagram (y otras plataformas) ‘looks’ atrevidos y prácticos, que las chicas de su edad podían lograr con poco esfuerzo. Además, incursionó en los medios de comunicación, como presentadora de ‘Conectados’ y ‘Melón con fresa’, y con la conducción del programa de radio “Diario Moda”, blogger en su propio portal y colaboradora y talento digital de Univisión, en Estados Unidos.