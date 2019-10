Girardi y Showalter serían entrevistados por los Filis

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN.- Los Filis han comenzado su búsqueda de un piloto, y esta vez parecen estar inclinados a contratar a un dirigente experimentado.

Ken Rosenthal de MLB Network reportó que Joe Girardi será entrevistado por los altos mandos de Filadelfia esta semana, y el reportero también confirmó informes de otras fuentes sobre que los managers Dusty Baker y Buck Showalter también serán entrevistados por los Filis esta semana. Jon Heyman de MLB Network agregó a Mike Scioscia como otro potencial candidato para tomar las riendas de Filadelfia.

Baker, Girardi y Showalter se han combinado para dirigir más de 8,000 encuentros de Grandes Ligas, y los tres cuentan con récords ganadores a lo largo de 10 o más temporadas en la Gran Carpa (más de 20 para Baker y Showalter). Girardi guio a los Yankees al título de Serie Mundial en 2009, mientras que Baker llevo a los Gigantes a ganar el banderín de la Liga Nacional en 2002. Showalter llegó hasta la SCLA con los Orioles en 2014.

