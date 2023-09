Giovanny Cruz sobre pieza Jorge Pineda: esa obra señala un problema que nosotros no vamos a esconder

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El viceministro de Cultura y presidente de la Bienal Nacional de Artes Visuales 2023, Giovanny Cruz, expresó su posición sobre la pieza artística de Jorge Pineda con la que se expone la realidad de adolescentes embarazadas en la República Dominicana y que generó gran revuelo en la sociedad.

Cruz defendió con vehemencia el trabajo artístico de Jorge Pineda, quien falleció en febrero de este año, asegurando que es un genio universal del arte y a quien catalogó como uno de los artistas visuales más importantes del país.

«Esa obra de Jorge, que es de 2014, señala un problema que nosotros los dominicanos no vamos a esconderlo bajo la alfombra. Hay algunos que les gusta hacer eso, que quieren que los problemas que aquí tenemos no salgan, pero el artista es muy sensible, el artista reacciona, el artista no es indiferente a lo que le pasa al pueblo dominicano’’, aseguró Cruz en una conversación con El Nuevo Diario.

También precisó, que el oriundo de Barahona, quería señalar que aquí ocurre eso, que el embarazo en adolescentes es una realidad y sobre todo en los campos que hay niñas embarazadas de adultos, de ancianos y hasta de familiares.

Asimismo, dijo que hay artistas, que lo único que buscan con sus obras, es causar placer estético, mientras que Pineda, aparte de lo estético, también quería llamar la atención sobre los problemas neurales del país.

Cabe destacar, que la Bienal Nacional de Artes Visuales 2023, está dedicada a Pineda.

Sobre la obra de Pineda

La obra de Jorge Pineda, trata de un maniquí de una adolescente embarazada, luciendo el típico uniforme escolar, compuesto por una camisa azul celeste y la falda caqui, que se usaba en años anteriores.

Esta pieza forma parte de la colección primavera de 2014 del artista y generó gran debate en la sociedad, porque se viralizó este lunes, justo el día en que se inició el año escolar 2023-2024.

Para los amantes del arte y todos aquellos que quieran ir a ver la pieza, esta se encuentra expuesta dentro del Museo de Arte Moderno (MAM) dentro de la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte.

Sobre la bienal

El Ministerio de Cultura inauguró el pasado sábado la XXX Bienal Nacional de Artes Visuales en el Museo de Arte Moderno, luego de haber sido pospuesto en apoyo a los afectados de la explosión en San Cristóbal y por la tormenta Franklin.

Giovanny Cruz, viceministro de Cultura y presidente de la bienal, indicó que para esta edición se inscribieron 718 obras y el jurado escogió 147 luego de un proceso riguroso y aseguró que cada obra es enriquecedora.

También invitó a los lectores de este periódico, a no perderse de la bienal que se presenta en un espacio gratuito y para el disfrute de toda la familia.

Sobre Jorge Pineda

Jorge Pineda nació el 24 de septiembre de 1961, en la provincia de Barahona. Estudió arquitectura en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), realizó estudios de grabados en xilografía, junto a Belkis Ramírez y Tony Capellán en la UASD, y litografía en el taller de litografías Bordas en París, Francia.

Fue artista visual y director de escena.

Su obra forma parte de varias colecciones públicas y privadas, tanto en República Dominicana como internacionales, entre ellas: el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León; IVAM (Instituto Valenciano de Arte Moderno); Colección Patricia Phells de Cisneros; y DA2 (Museo de Arte Contemporáneo de Salamanca).

En vida, Pineda dijo al portal digital «ArtisticoRD» que entendía la realidad como una interpretación permanente, como una máscara detrás de la cual no hay un rostro definitivo, sino un juego de sucesivas máscaras y que lo que hacía era abrir la posibilidad de minar el control que ejerce sobre nosotros la fantasía por el camino de una sobreidentificación con ella, es decir, abrazando simultáneamente, en un mismo espacio, toda la multiplicidad de elementos aparecidos; en cierta medida proyecta o refleja (una vez más la matriz especular) la carencia constitucional del sujeto que es, a la vez, una presencia excesiva de lo “imposible”.