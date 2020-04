Giorgio Siladi anuncia “Aguacate”, su primer sencillo como solista luego de éxitos con Bocatabú

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El cantante y músico Giorgio Siladi anunció el lanzamiento de su primer álbum en solitario titulado “Todo Se Mueve”, de donde se desprende el primer sencillo “Aguacate”, un trabajo que nace de su carrera en solitario tras su salida de la popular banda de pop/rock Bocatabú.

“Llevar mi música a México ha sido sin duda un gran reto en mi carrera, pues es ganarse el corazón de un público completamente distinto culturalmente hablando. Tuve miedo al principio, pasé por muchos procesos difíciles internos y de adaptación, pero poco a poco fui ganando terreno hasta lograr incorporarme en la escena. Hoy estoy feliz y agradecido con toda la gente que me ha apoyado. Mis talentosos amigos músicos que siempre me inspiran por ser un terreno increíblemente fértil para mí sueño y que se ha vuelto mi hogar.” expresa el cantautor.

Luego de éxitos como “Todo” y “A la Mera Hora” con el cual se ganó el corazón del público mexicano, el cantautor dominicano se embarca en la grabación de su disco debut en solitario “Todo Se Mueve” junto al productor colombiano Julián Bernal, el cual saldrá a finales del año 2020 siendo de los discos más prometedores de la escena pop alternativa.

Con el nuevo sencillo “Aguacate”, Giorgio fusiona por primera vez el Pop alternativo con la Bachata tradicional. “Sin duda, irme de República Dominicana me ha hecho extrañarla más, y encontrarme en este momento de mi vida creativa me ha permitido tomarme atrevimientos que no había hecho antes, como la de fusionar el pop alternativo que siempre he venido creando con Bachata tradicional y otros elementos.” Nos cuenta el ex cantante de Bocatabú.

Aguacate, narra la historia de un hombre que atraviesa caminando la isla de punta a punta para hacerle el amor a su amante como despedida para que nunca lo olvide. De este sencillo se desprende un videoclip grabado entre el pueblo de Salinas y Las Dunas de las Calderas, de la provincia Peravia. Éste video fue dirigido por Gabriel Guzmán bajo la dirección coreográfica y actuación de Cindy Sosa.

“Aguacate” está disponible en todas las plataformas digitales y en su página web giorgiosiladi.com

