Gio Mambo y Victoria de Acero clasifican para ir a PR; pool paga 36 mil en el V Centenario

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los ejemplares Victoria de Acero y Gio Mambo ganaron sus respectivas carreras este sábado en el Hipódromo V Centenario y de esta forma clasificaron a la Serie Hípica del Caribe a celebrarse el próximo diciembre en el Hipódromo Camarero de Puerto Rico.

En la tarde de carreras el pool tuvo un dividendo de 36,185 pesos a los que acertaron los seis ganadores (5-7-5-2-1-2). Asimismo, los que obtuvieron cinco ganadores recibieron 558 pesos, por partes. De su lado el pool de cinco PK5 (7-5-2-1-2) devolvió 18,725.

Con su participación de hoy Victoria de Acero clasificó al clásico Damas del Caribe y Gio Mambo al la Copa Invitacional para ejemplares importados.

Los ganadores de la programación fueron Right On The Money (5) en la primera, Camila Alejandra (7) en la segunda, Victoria de Acero (5) en la tercera. En la cuarta carrera ganó Mermelada (2), Gio Mambo (1) la quinta y Champola (2) de la sexta.

Buenos dividendos se produjeron en el segundo pool de cuatro (5-2-1-2) 10,345. También en la cuatrifecta de la primera carrera (5/ 6/ 3/ 4) que pagó 4,635 pesos y superfecta de la quinta (1/ 2/ []/ []) que produjo pago de 3,670.

La actividad hípica regresa el martes al Hipódromo V Centenario con una jornada dónde se presentarán seis excitantes carreras.

