Ginette Bournigal desmiente rumor sobre su presunta renuncia del PRM

EL NUEVO DIARIO, PUERTO PLATA.- La senadora por Puerto Plata, Ginette Bournigal de Jiménez, negó este jueves de forma categórica que tenga en planes renunciar del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), como se ha especulado de manera en las últimas horas.

Bournigal de Jiménez calificó dicha información como “un simple rumor carente de fundamentos”, el cual supuestamente fue publicado en las redes sociales por un periodista que no identificó.

“Ustedes me conocen muy bien, que siempre me he caracterizado por ser una mujer frontal que siempre da la cara y no tengo que estar dándole credibilidad a chismes que son puras falacias”, aseguró.

La congresista sostuvo que en esta misma semana que transcurre, fue juramentada como integrante del Comité de Ética del PRM, por lo cual esos rumores de que va a renunciar de esa organización política, lo único que persiguen es hacerle daño.

Según lo que se sabe hasta ahora, las declaraciones de la dirigente política se producen luego que el abogado y comunicador Fabio García publicó que presuntamente “Ginette renunciaría del PRM”.

“Atención Puerto Plata. Crisis en PRM se agudiza. Senadora Ginette Bournigal a punto de renunciar del Partido Revolucionario Moderno. Palacio intenta evitarlo. En breve la causa…”, subió García en su cuenta de Facebook el miércoles, pero hasta la hora no ha dado más detalles al respecto.

