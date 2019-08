Ginecólogo obstetra de USA ofrecerá charla sobre menopausia este miércoles

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El doctor Owen Montgomery, miembro destacado del Colegio Americano de Ginecólogos Obstetras (ACOG, por sus siglas en inglés) y director del Departamento de Ginecología y Obstetricia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Drexel, en Pennsylvania, ofrecerá en el país este miércoles 7, la charla magistral “Menopausia: el consenso de los expertos”.

La disertación del prominente ginecólogo obstetra estadounidense, considerado por la revista Filadelfia y otros medios de esa nación como el “Top Doctor” de los años 2011-2018, será iniciada a las 7 de la noche, en el Hotel Barceló Santo Domingo, para los miembros activos de la Sección Dominicana del ACOG, entidad que organiza este evento en el marco de las actividades de educación profesional.

La exposición del doctor Montgomery forma parte de las actividades privadas que realizará en Santo Domingo y Santiago durante su visita al país del 6 al 8 de agosto, coordinadas por la Sección Dominicana del ACOG.

De acuerdo con los organizadores, con esta charla del doctor Montgomery buscan elevar la calidad de atención que los especialistas de esa área brindan a sus pacientes, a través de la ampliación y actualización de sus conocimientos académicos, y que cuenta con el apoyo de la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia, y los patrocinadores Amadita Laboratorio Clínico, Grupo Mercasid y Procaps Laboratorio Farmacéutico.

Sobre la menopausia

La doctora Elisa Fernández de Scheker, presidenta de la Sección Dominicana de ACOG, manifestó que la menopausia es la etapa en la vida de la mujer cuando cesan naturalmente los períodos menstruales, que marca el final de los años reproductivos.

La ginecóloga obstetra reveló que en la población dominicana las estadísticas indican que la transición a la menopausia sucede en promedio alrededor de los 51 años de vida, y no obstante afirma que en esa edad la mujer de hoy suele encontrarse en plena etapa de su vida económica y laboralmente activa.

“Es importante que tanto hombres como mujeres sepan que la menopausia se trata de un proceso de cambios normales, que con la orientación adecuada pueden ser sobrellevados sin ninguna alteración en el ritmo de vida laboral y social, solo algunas pacientes necesitarán medicamentos durante esta transición y es en éstos casos es donde un médico bien calificado puede tener un rol impactante en esta etapa normal de la vida de la mujer”, señaló la doctora Fernández de Scheker.

Resaltó la importancia de estas actividades de actualización, porque que “si la menopausia es una etapa natural, hay que recalcar en los cambios y en los riesgos de salud cardiovascular, el metabolismo de los huesos y los muy conocidos síntomas que pueden incidir en la salud sexual y psicológica de la mujer”.

Precisó que, durante la menopausia algunas mujeres pueden quejarse de sofocamiento o calores súbitos que llevan a experimentar labilidad emocional, resequedad de la piel y de sus genitales, trastorno del sueño, disminución del lívido, cambios en el metabolismo con una tendencia al aumento del peso, entre otras manifestaciones físicas.

La presidenta de la Sección Dominicana de ACOG dijo que la buena noticia es que muchas mujeres pueden sobrellevar estos cambios solas y algunas apenas los perciben, e indicó que aquellas que ven afectadas sus actividades del diario vivir pueden recibir ayuda a través de varias terapias.

Sobre el expositor

Nombrado como el “Top Doctor” de los años 2011-2018 por la revista Filadelfia y otros medios de Estados Unidos, el doctor Owen Montgomery es un destacado especialista de la ginecología y obstetricia, uroginecología y cirugía mínimamente invasiva. También tiene una pasión por la salud obstétrica a nivel mundial, lo cual está explorando a través de proyectos muy interesantes que se desarrollan desde el Departamento de Salud Global de la Mujer en el ACOG.

El doctor Montgomery ha sido galardonado en varias ocasiones por la excelencia en la enseñanza con el Premio Nacional Wyeth del Programa Sobresaliente para la Salud de la Mujer. Es un investigador y autor prolífico en el mundo académico, desarrollador de innovaciones médicas con múltiples patentes en proceso de registro, así como expositor asiduo en diferentes medios de comunicación y conferencias médicas.

Sobre ACOG

The American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) es una organización dedicada al avance en el diagnóstico y el tratamiento a favor de la salud de la mujer, así como velar por los intereses profesionales de sus miembros a través de educación continua, publicación de protocolos clínicos y abogacía por los derechos de sus pacientes y de los médicos de esta especialidad en los Estados Unidos.

En los últimos 20 años, el ACOG ha reconocido el potencial que tiene para impactar positivamente en la salud de la mujer a nivel global, y esa, entre otras razones, les ha permitido abrir capítulos o secciones fueran de Estados Unidos, ejemplo de ello es la Sección Dominicana, que actualmente está dirigida por los miembros voluntarios: Los doctores Elisa Fernández de Scheker, presidente; Rosa América Martínez de Paredes, vicepresidente; Jenny García, ssecretaria; Milcíades Albert, director del Comité de Asesores y Pasados Presentes.

Además, los pasados presidentes de la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia), los doctores Agustín Díaz, presidente de los Junior Fellows; Nicole Marreo, presidenta electa de los Junior Fellows; Eugenia Rodríguez, vicepresidente electa, y como coordinador de la logística operativa está Enrique Fernández Malla, manager de ACOG RD.

Próximas actividades ACOG RD

La directiva de la Sección de ACOG en República Dominicana anima a todos los especialistas ginecólogos obstetras y a los residentes de último año de esta especialidad que esté interesados en hacerse miembros a tomar el próximo examen de certificación, que será impartido el 12 de octubre próximo. Para más información sobre los requisitos del proceso pueden escribir al correo en Estados Unidos membership@acog.org o preguntando vía correo localmente al acogrd@gmail.com.

ACOG RD desea que sus miembros crezcan como una comunidad profesional que brinde apoyo valioso desde un nivel central, al tiempo de promover una relación de apoyo mutuo entre los “fellows” y “junior fellows” que forman parte de la sección.

Los directivos de ACOG RD están complacidos de anunciar que muy cercana en su agenda de oportunidades, está la organización de un innovador congreso con la participación de renombrados charlistas dominicanos y extranjeros, como el doctor Montgomery.

Para su directiva es de suma importancia resaltar que todas las actividades de ACOG RD se realizan desde el esfuerzo conjunto con la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia, como entidad que representa localmente a todos los especialistas de la Salud de la Mujer en nuestro país.

Anuncios

Relacionado