Ginecóloga asegura mujeres ocultan vaginitis por temor a ser acusadas de infieles

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La ginecóloga Amelia Ledesma exhortó a los hombres dominicanos dejar atrás la desconfianza y la falta de comunicación en las relaciones de pareja, especialmente en lo que respecta a la salud sexual y reproductiva de las mujeres.

Dijo que al contraer una infección, muchas féminas tienden a ocultarlo, por temor a que su pareja malinterprete la información, las acusen de infidelidad o de que haya represalias en su contra.

“Una paciente se realiza una citología y sale algo infeccioso y se lo esconde a su pareja, porque esa persona puede entender que ella está en la calle, que no le ha sido fiel y que ha traído un tema a la pareja y simplemente prefieren esconderse, porque dice: no me voy a buscar un problema ese hombre hasta me puede golpear”, comentó.

La ginecóloga enfatizó en la importancia de la comunicación y la confianza en las relaciones de pareja, destacando que cuando falta alguno de estos elementos, pueden agravar problemas en la salud sexual y reproductiva en las mujeres por no recibir un tratamiento adecuado.

“Yo les exhorto a todos esos hombres dominicanos que están en la era de Pedro Picapiedra, que los tiempos han cambiado, que lo más importante en las relaciones de parejas es la comunicación, la confianza, cuando usted no confía en su pareja ese tipo de problemas pueden venir”, agregó.

Durante un diálogo con la comunicadora Krismeli Brito Padilla en el programa “Con la Dra. Controversia”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

En ese sentido, recomendó a los hombres apoyar a sus parejas en su salud sexual y reproductiva, asistiendo con ellas a las citas médicas y orientándose de primera mano sobre las informaciones relacionadas con su salud.

“Si usted aun así con estas palabras tiene desconfianza, asista con ella al ginecólogo y que sea el médico que le oriente y que él de primera mano sea quien le dé información para que ustedes puedan llevar una relación asertiva, al mismo tiempo que su esposa tenga una mejoría en su salud, porque una esposa que no lleve un tratamiento adecuado, porque se lo está escondiendo a su pareja no se va a mejorar y eso si va a ser un tema”, comentó.

