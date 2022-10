Ginecóloga Amelia Ledesma advierte autoexploración no debe reemplazar la mamografía

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La ginecóloga Amelia Ledesma recalcó la importancia que tiene el autoexamen de mamas, validando que puede ayudar a detectar irregularidades; sin embargo, advirtió que realizarse esta exploración no debe reemplazar la evaluación médica correspondiente.

“Aunque podemos decir que es importante la autoexploración, también es importante que aunque tú te autoexplores, no podemos obviar las consultas ginecológicas, no puede obviar la mamografía, porque los dedos no pueden palpar aquellas masas que son tan pequeñas o aquellas células que apenas están creciendo”, indicó.

Durante un diálogo con la comunicadora Krismeli Brito Padilla en el programa “Con la Dra. Controversia”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Ledesma comentó que es importante que las féminas tengan pendiente que las autoevaluaciones no deben hacerse durante la ovulación y menstruación, porque en estos dos periodos la inflamación mamaria es mucho mayor.

“Puede darse el caso que palpemos algo que entendemos que está normal, que incluso tengamos más sensibilidad o más dolor en las mamas y el pezón y no vamos a alarmar y pensar que algo anda mal. Lo correcto es esperar que este tiempo de ovulación y menstruación pase, vamos a decir que dos o tres del periodo menstrual”, comentó.

De igual forma, mencionó que aunque la autoexplotación de mama no evita el cáncer, y tampoco forma parte del diagnóstico, sí puede identificar cuando algo anda mal en el cuerpo.

“Se da cuenta a tiempo e inmediatamente asiste al centro y busca asistencia médica, pero cuando usted no se toca, cuando usted no se autoexplora, cuando usted no se conoce, si lago anda mal cómo se va a dar cuenta”, expuso.

En ese orden, precisó que para diagnosticar de forma certera esta enfermedad es necesario realizar “monografías de mamas, mamografías y hasta de resonancias magnéticas”, porque a través de estos métodos es que se puede demostrar cualquier patología.

“La estatificación de la masa con el histopatológico, que es con la biopsia que se toma, esto se manda a un laboratorio, se estudia este tipo de células y ya se da el estado al final, que es si es grado uno, dos, tres cuatro dependiendo de esto es que se somete a la paciente al tratamiento quirúrgico o quimioterapia”, emitió.

Relacionado