Gilgeous-Alexander responde a criticas de Anthony Edwards

Anthony Edwards defiende a Shai Gilgeous-Alexander.

EL NUEVO DIARIO, Pocas estrellas hay en la liga más silenciosas que Shai Gilgeous-Alexander. Rara vez se ve al base canadiense perder los nervios, protestar una acción o enzarzarse verbalmente con algún rival. Por eso extraña que, después de la victoria del sábado ante los Minnesota Timberwolves, haya querido dejar un mensaje en redes sociales para Anthony Edwards.

Y es que el escolta de los Wolves dijo en una entrevista pospartido que era «difícil frenar a Shai cuando le pitan todos los contactos que recibe». El de los Thunder anotó once puntos en el último cuarto para remontar el partido. Incluido un triple en el último minuto que ponía por delante a Oklahoma de forma definitiva. A esto Gilgeous-Alexander ha contestado con una publicación en su Instagram en la que se puede leer: «Hablan de mi juego en el poste, no de mis entrevistas después del partido», con un juego de palabras que no se puede traducir de forma directa.

Edwards protagonizó un mal final, anotando tan solo dos puntos en los últimos tres minutos y fallando tres tiros libres que le habrían dado el empate a falta de cuatro segundos. Un cierre que ha levantado cierto debate sobre su rendimiento en el clutch en el presente curso. En bruto, los números de ambos en los momentos decisivos son parecidos (6,4 de Shai por 6,3 de Edwards), pero el de OKC los firma con una eficiencia significativamente superior. Su 56% de acierto en tiros de campo es el cuarto mejor dato de la liga entre jugadores que anotan más de seis tantos en el clutch. Únicamente superado por Giannis ANtetokounmpo, Nikola Jokic y, curiosamente, su compañero Jalen Williams.

Relacionado