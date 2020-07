Gilberto Soriano: “Todo lo de Junior Arias Noboa es una fábula”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El representante legal de la plancha Confraternidad Esgrimista, Gilberto Soriano, rechazó la comunicación que hiciera Junior Arias Noboa, expresidente de la Federación Dominicana de Esgrima (Fedomes) al Comité Olímpico Dominicano (COD), solicitando a este organismo dejar sin efecto la intervención a la federación realizada el 25 de febrero.

Soriano, indicó que la posición que quiere imponer Arias Noboa, “es una fábula, una mentira y un irrespeto a la sociedad”, afirmando que no está amparado en la verdad ni en el beneficio de la federación.

El exselección nacional de esgrima, sostuvo que la única salida a la problemática es ampararse a la resolución del COD, pues se ajusta a los estatutos de la federación.

“Nosotros como asociaciones, solo vemos una salida y es la que emitió el Comité Ejecutivo del COD, bajo la resolución del 25 de febrero, donde se estableció celebrar la asamblea eleccionaria el 19 de marzo con una agenda previa para determinar la nueva comisión electoral y establecer la fecha de las elecciones de la federación”, dijo Soriano a El Nuevo Diario vía telefónica.

De igual forma, agregó que Arias Noboa no tiene calidades para proponer algo en Fedomes, pues no pertenece a la asamblea de asociaciones, ya que no es miembro de ninguna asociación, además de que su período como presidente de la federación terminó en diciembre del año pasado y que es el culpable de las irregularidades que sucedieron en el proceso electoral, en colaboración con José Manuel Ramos y Pedro Julio Quezada, quienes integraron la comisión electoral.

“Debemos darle cumplimiento a una acción democrática apegada a los estatutos donde las asociaciones voten, es la única salida institucional, es hora de votar, es hora de la democracia en las federaciones”, concluyó Soriano.

La resolución del COD establece que en la asamblea prevista para el 19 de marzo, se pretende conformar nuevamente la comisión electoral y el establecimiento de una fecha electoral en Fedomes. La celebración de la misma fue pospuesta, debido a la pandemia del COVID-19, pero se realizará una vez disminuya la curva de contagio.

La plancha Confraternidad Esgrimista, es encabezada por Luis Ciprián.

Anuncios

Relacionado