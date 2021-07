Gilberto Santa Rosa: “Johnny fue el único que no ganó dinero conmigo y todavía me quería y me hablaba”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANO DOMINGO.- El salsero Gilberto Santa Rosa expresó este viernes que Johnny Ventura fue el primer empresario que lo trajo a la República Dominicana , al salir del segundo día del velatorio del merenguero.

“Fue el primer empresario que me trajo aquí a República Dominicana y fue el único que no ganó dinero y todavía me quería y me hablaba”, dijo el destacado artista

Indicó que estaba en el velatorio de su amigo “El Caballo Mayor” , porque respeta los rangos, “cuando un general se nos va, los rasos tenemos que venir a rendirle tributo”.

El Caballero de la Salsa expresó a su llegada a la funeraria Blandino, “lo vamos a extrañar mucho, fue un gran hombre para ustedes y para nosotros también”.

Agradeció al llamado padre del merengue por haberle abierto las puertas de su casa, a su vez recordó lo mucho que compartió con Johnny Ventura.

