Gilberto García aclara que el COD no pretende realizar asamblea virtual

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El secretario del Comité Olímpico Dominicano (COD), Gilberto García, aclaró la noche de este domingo que esa institución no realizará sus asambleas de manera virtual.

García dijo a El Nuevo Diario que el COD no ha convocado ni pretende convocar a asambleas ordinaria ni extraordinaria de manera virtual con las Federaciones Deportivas Nacionales, porque no está previsto en los estatutos de esa institución.

“Estimado amigo William, aprovecho para enviarte una nota aclaratoria sobre una publicación en el periódico El Nuevo Diario, en la sección deporte, de fecha 12 de abril 2020, con relación a convocatoria a asamblea de manera Virtual”, dijo García a este redactor, mediante un comunicado.

El también presidente de la Federación Dominicana de Judo, dio sus declaraciones luego de que Luís Chanlatte, segundo vicepresidente del COD, advirtiera este domingo que aún con la crisis del coronavirus y el distanciamiento social es ilegal que cualquier club, asociación o federación haga una asamblea por videoconferencia sin modificar los estatutos.

Indicó que ni siquiera el COD puede celebrar una asamblea, y de serlo así podría ser ilegal.

“Para hacerlo tendrían que modificar todos los estatutos de esos organismos donde se exprese que si no puede haber una reunión presencial por situaciones de calamidad pública como la que estamos viviendo se pueda proceder a hacer esas reuniones por métodos electrónicos”, aseveró Chanlatte.

Aquí el texto integro de Gilberto García

En condición de secretario general del Comité Olímpico Dominicano me veo en la necesidad de hacer la siguiente declaración: El Comité Olímpico Dominicano aclara que no ha convocado ni pretende convocar a asambleas ordinaria ni extraordinaria de manera virtual a las Federaciones Deportivas Nacionales, por cuanto no está previsto en los estatutos del COD. Sin embargo, se dejó sin efecto la convocatoria a asamblea Ordinaria estatutarias para el 30 de marzo 2020, dicha asamblea no se pudo celebrar por la declaratoria de estado de excepción a causa de la Pandemia del COVID 19, en tal sentido hemos invitados para el 22 de abril 2020 a una reunión de manera virtual con las Federaciones Deportivas, donde vamos a dar a conocer informaciones y datos , que iban a ser presentada en la asamblea estatutarias del 30 de marzo 2020, pero tal como lo expreso nuestro consultor jurídico Sr. Luis Felipe Rosa Hernández, especificando que para ser válida la asamblea debe cumplirse con los requisitos de convocatoria según los establece nuestro estatutos. Esta asamblea ordinaria está prevista a realizarse cuando la situación retorne a la normalidad y sea posible reunirnos presencialmente.

En Santo Domingo, Distrito Nacional, Republica Dominicana, a los Doce (12) días del mes de Abril del año Dos Mil Veinte (2020)

Gilberto García

Secretario General

