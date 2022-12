Gilbert Gómez, ejemplo de decisión y persistencia en el cuerpo técnico de Tigres del Licey

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Gilbert Gómez decidió terminar su carrera como pelotero profesional, para continuar su camino sin alejarse del terreno. Actualmente, ejerce la función de coach de Control de Calidad con el equipo de los Tigres del Licey, en el torneo otoño-invernal de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.



“Pertenecer a los Tigres ha sido una muy buena experiencia y es un reto que he asumido con mucha responsabilidad. Obviamente este es un equipo con mucha tradición y lo que queremos desde el principio es dar lo mejor”, dijo.



El coach de Control de Calidad es una conexión entre el departamento de analítica, los entrenadores y los jugadores, que busca desglosar los números y las informaciones que sean útiles para el desarrollo de los peloteros.



“Tuve la misma función con los Leones del Escogido. Mi trabajo es ser el filtro entre los datos que recibimos y lo que los entrenadores van a utilizar en el día a día. Cada equipo tiene diferentes atribuciones a ese rol, en mi caso, mi tarea no solo es que las estadísticas lleguen a tiempo, sino que, también me encargo de las revisiones de los rosters diarios, asegurando que los jugadores que están en la lista sean los mismos que están inscritos en la liga”, narró Gómez.



“Es buscar la forma de que los coaches puedan enfocarse en su trabajo mientras yo les facilito la información”, añadió.



Transición de jugador a coach



Gómez fue firmado en 2009 por los Metros de Nueva York y seleccionado por los Tigres del Licey en el draft de novatos de 2012. Sin embargo, optó por terminar su carrera como pelotero profesional en 2017, a los 25 años de edad, para desempeñarse como entrenador en distintas funciones.



“Al principio la decisión fue difícil, porque dejé de jugar béisbol estando muy joven y sentía que podía dar más, pero siempre tuve en mi mente que si no podía hacerlo como pelotero, quería seguir trabajando en este deporte”, comentó.



“Mi meta siempre fue mantenerme en juego, no pensaba que sería tan joven, así que fue un momento de enfrentarme a otra realidad, pero mientras más rápido pude entender que no era un fallo, sino un camino nuevo, fue más fácil adaptarme y tener mejores resultados. Por lo que lo más difícil fue aceptar que no iba a continuar como pelotero”, comentó.



El nativo de Santo Domingo asegura que no se arrepiente de haber tomado la decisión en el momento en que lo hizo: “Aunque me sentía en buena condición física, las oportunidades estaban bien limitadas y yo quería dar otros pasos en mi vida, como formar una familia y tener más responsabilidad en términos económicos.”



“El juego te va diciendo cuando ya no puedes seguir, el camino se va cerrando y te vas dando cuenta. No todo el mundo tiene la capacidad de poder hacer la transición, pero este es un camino bueno para quien la posee.”



Relató que, desde su experiencia, lo más difícil ha sido establecer la línea de respeto que debe haber entre él y los jugadores: “Han sido muchos los peloteros con los que jugué y que luego estuve como coach, así que fue un reto saber cómo relacionarme con ellos. Debo hacerles saber que sigo siendo una persona de confianza, pero que también voy a tomar decisiones que impactarán en sus carreras.”



Experiencias fuera de LIDOM



Gómez se desempeñó como hitting coach en la Rookie League en 2021, y esta temporada fue coach de banca del equipo de St. Lucie, clase A media, de los Mets de Nueva York. Para la próxima campaña, fungirá como dirigente de la mencionada sucursal.



“Es un paso grande, más cerca de lo que quiero ser en mi futuro, que es dirigir en los más altos niveles. Agradecer al equipo por la oportunidad y es un reto que asumo con respeto y responsabilidad. Siento que esta liga me prepara para esos puestos en Estados Unidos.”



Además, ejerció las funciones de coach de bateo y de tercera base con la selección dominicana que ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020: “Fue una experiencia increíble, porque el béisbol no ha sucedido en todos los ciclos. Ser parte de ese escenario y tener la oportunidad de completar ese staff, ha sido lo más alto que he conseguido en mi carrera hasta el momento.”



Sobre la temporada de los Tigres



El entrenador considera que la unión, la preparación y la entrega han sido la clave del éxito del conjunto azul en este campeonato 2022-23, dedicado a Don Tomás Troncoso Cuesta.



“Creo que hemos creado un grupo de coaches y jugadores que están comprometidos con la victoria y en traer la corona 23 a la franquicia. Pienso que aunque tengas mucho talento, si no hay entrega, entonces no habrá un 100 por ciento de tu potencial.”



“Ha sido una maravilla trabajar con todo el staff del equipo, ellos hacen que tú vengas al terreno con energía, porque puedes aprender algo nuevo cada día”, agregó.



Gómez se retiró como pelotero luego de siete temporadas en los circuitos minoritarios, todas con los Mets de Nueva York y tuvo una corta participación con los Tigres, con su última intervención en la campaña de 2015.

Relacionado