Gilbert Arenas cree que promediaría 40 puntos en la NBA actual

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Nadie tiene dudas que la ex estrella de los Washington Wizards, Gilbert Arenas, era uno de los mejores anotadores de la NBA en su tiempo como jugador. Aunque todo lo que tenía de habilidad, también lo tenía de polémico. Pero es el mismo Arenas, quién redobla la apuesta y cree poder promediar 40 puntos con la forma de juego que tiene la Liga hoy en día.

“¿Cuál es el promedio de James Harden? ¿36? Yo promediaría fácil 40 puntos”, dijo el base retirado en una entevista con NBC Sports Washington. “Porque lo que tienes que recordar es que él tiene un promedio de 36 y necesita mucho balón para encestar. Yo no lo necesitaría, solo obtendría canastas rápidas.”

A sus 39 años, Arenas se jacta de haber jugado en una era en la que predominaban los pívots en la NBA; y cree que la fuerza defensiva de los hombres grandes actuales es menor, lo que lo llevaría a anotar con mayor facilidad. “La razón por la que promediaría 40 es el hecho de que hoy no tienes un Shaq, un Alonzo Mourning, o un Yao Ming allá atrás. No sé quién está protegiendo el aro, pero estoy bastante seguro de que un jugador con la altura de un ala-pívot no me impedirá llegar a la canasta”, dijo Arenas.

El base jugó durante la mayor parte de su carrera en los Washington Wizards. Como miembro del equipo capitalino registró unos promedios de 25,0 puntos, 5,7 asistencias, 4,2 rebotes y 1,8 robos por partido. Números que lo llevaron a convertirse en uno de los máximos anotadores durante la segunda mitad de la década de 2000. Pero un incidente con armas de fuego dentro del vestuario, hicieron que su carrera se terminara cayendo a pique.

Terminó su carrera con tres selecciones para el All-Star, pero sus mejores años lo tuvieron enfrentándose a los Cleveland Cavaliers de LeBron James, en numerosas series de playoffs. Sin embargo, los Wizards de Arenas nunca pudieron sobreponerse a un joven James ni llegar a las Finales de la NBA.