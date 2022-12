Gigantes posponen anuncio de Correa a la espera de exámenes médicos

EL NUEVO DIARIO, SAN FRANCISCO — Los Gigantes de San Francisco pospusieron abruptamente una conferencia de prensa programada para presentar al campocorto Carlos Correa en Oracle Park el martes por la mañana.

Los Gigantes no proporcionaron una razón por la demora, pero una fuente le dijo a Mark Feinsand de MLB.com que el equipo está “esperando los resultados” de pruebas no especificadas. Ronald Blum de Associated Press informó que se detectó un problema médico durante el examen físico de Correa, que se llevó a cabo el lunes.

Se esperaba que Correa, quien acordó un contrato de 13 años y $350 millones con los Gigantes la semana pasada, fuera presentado a las 11 am PT del martes, marcando la primera conferencia de prensa en persona del club en Oracle Park desde 2019. A las 8:15 am PT, los Giants enviaron un comunicado de una oración diciendo que el evento había sido pospuesto. La aparición programada de Correa con la estación de radio insignia del club, KNBR 680, también fue cancelada.

Cuando se le contactó para hacer comentarios, un portavoz de los Gigantes dijo que la organización no tenía información adicional para proporcionar.

Correa, de 28 años, lidió con problemas de espalda al principio de su carrera, pero promedió 142 juegos jugados en las últimas dos temporadas, con su permanencia en los Mellizos solo interrumpida por dos sucesos extraños: un brote de COVID-19 y un dedo magullado sostenido en un golpe por lanzamiento.

Los Gigantes no han anunciado oficialmente el acuerdo de Correa, pero mostraron su voluntad de hacer un compromiso a largo plazo con el dos veces All-Star al darle el cuarto contrato más grande en la historia de las Grandes Ligas.

El mega acuerdo se clasifica fácilmente como el más grande en la historia del club, superando la extensión de nueve años y $ 167 millones que Buster Posey firmó en marzo de 2013. También superó el acuerdo de $ 341 millones de Francisco Lindor por el contrato de campocorto más grande por valor total y empató a Bryce Harper por el más largo. contrato de agente libre en la historia.

