Gigantes le hicieron una mega propuesta a Judge

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Los Gigantes tienen una oferta sobre la mesa para Aaron Judge que “se cree sería de alrededor de US$360 millones”, reportó Jon Heyman, colaborador de MLB Network. Sin embargo, distintos rivales creen que los Yankees siguen siendo los favoritos en la puja por el cañonero, añadió Heyman.

Jon Paul Morosi de MLB.com no cree que vayamos a tener que esperar mucho más para conocer la decisión del agente libre Aaron Judge, apuntando la mañana del martes en las Reuniones Invernales en San Diego que la misma podría producirse durante las próximas 48 horas.

“No es un hecho que vaya a suceder esta semana… pero por lo que me han dicho algunas fuentes, ya las cartas están sobre la mesa”, dijo Morosi. “Mucha gente en la industria cree que ya tiene en la mano una oferta por nueve años, y que tanto los Gigantes como los Yankees le han ofrecido US$300 millones o más”.

“Para ser honestos, la pregunta ahora es, ¿qué quiere hacer Aaron Judge? Si la diferencia es entre US$330 (millones) y US$340 (millones), o los números son parecidos a esos, en ese momento pasaría a ser un asunto de, ¿cuál es su sueño? ¿Qué ve él como el próximo capítulo de su vida y su carrera? Y yo realmente creo que Aaron Judge y su familia cercana son probablemente las únicas personas que realmente saben la respuesta a esas preguntas”.

Las declaraciones de Judge a la revista TIME en un artículo que fue publicado el martes también despertaron algunas dudas sobre lo que realmente piensa y siente Judge con respecto a los Yankees. A Judge no le gustó que el equipo anunciara públicamente la oferta de siete años y US$213.5 millones que rechazó justo antes del Día Inaugural.

“Dijimos algo como, ‘Hey, vamos a mantener esto entre nosotros’. Me molestó un poco que se publicaran los números. Yo entiendo que es una táctica de negociación. Ponerme presión a mí. Poner a los fanáticos y a los medios en mi contra. Esa parte no me gustó”.

¿Otra cosa interesante del artículo? Judge, nativo de Linden, California, le dijo a su futura esposa (Samantha Bracksieck) cuando estaban en la preparatoria, que en 10 años estaría jugando para los Gigantes. Ahora tiene la oportunidad de convertir esa predicción en realidad.

“Si alguien escribía una historia en la que todo quedaba listo para que Aaron Judge dejara a los Yankees por los Gigantes, luciría exactamente igual a la situación en la que nos encontramos ahora”, dijo Morosi. “Estarían las negociaciones infructíferas antes del Día Inaugural – claramente, todavía hay malestar por la forma en la sucedió todo – y ahora el equipo del que era fanático siendo un niño está por ofrecerle o ya le ofreció un contrato récord”.

“No es difícil imaginar que todo esto termine con Aaron Judge como miembro de los Gigantes de San Francisco”.

Relacionado