Gigantes del Cibao jugarán siete partidos en la pretemporada 

EL NUEVO DIARIO, San Francisco de Macorís.- Iniciando el próximo sábado 16 de octubre, los Gigantes del Cibao tendrán al menos siete partidos en la pretemporada como parte de su preparación de cara a la próxima campaña pautada para iniciar el miércoles 27 de octubre.

El próximo sábado los Gigantes recibirán a los Tigres del Licey para el primer juego de preparación que será iniciado a las 11 de la mañana en el Estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís.

Luego les devolverán la visita a los propios Tigres el lunes 18 de octubre en el complejo de Boca Chica, a las 11 de la mañana.

El tercer compromiso será en la casa nuevamente el martes 19 de octubre, pero esta vez contra las Águilas Cibaeñas y a las 2:00 de la tarde.

Para el miércoles 20 de octubre, el equipo visitará a las Estrellas Orientales a las 11:00 de la mañana, en el Estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís.

Los últimos tres compromisos durante la pretemporada para los Gigantes del Cibao serán jueves 21 de octubre en Santiago Vs Águilas Cibaeñas a las 2:00 de la tarde, luego el viernes 22 en el Estadio Quisqueya vs Leones del Escogido a las 11:00 de la mañana, y finalmente el último se jugará en el Julián Javier el sábado 23 de octubre vs Estrellas Orientales a las 11:00 de la mañana.

Jesús Mejía habló de la importancia de estos juegos

El gerente general Jesús Mejía destacó la importancia que tienen estos partidos de pretemporada y mencionó que al igual que los encuentros interescuadras sirven para evaluar y conocer las condiciones en las que se encuentran los jugadores.

Los Gigantes del Cibao continúan con sus entrenamientos de manera regular todos los días a las 9:00 de la mañana en el Estadio Julián Javier bajo la dirección de Luis Urueta, quien se integró el pasado fin de semana.

Los encuentros en el estadio Julián Javier serán transmitidos por el canal del Youtube del equipo #GigantesCibao

