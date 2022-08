Giants vencen por 23-21 a Patriots en el inicio de la pretemporada de la NFL

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Los New York Giants vencieron este jueves por 23-21 a New England Patriots en el comienzo de la pretemporada para la campaña 2022-2023 de la NFL.

Daniel Jones, ‘quarterback’ titular de Giants, jugó el primer cuarto, sumó 69 yardas y completó seis pases en 10 intentos.

Jones comenzará su cuarto año con el equipo del entrenador Brian Daboll, quien espera que al fin los lleve a un duelo por el campeonato.

En el segundo cuarto New York utilizó a Tyrod Taylor, respaldo de Jones. El jugador de 33 años, ex de los Houston Texans, pasó para 129 yardas y consiguió un pase de anotación.

Con New England, el entrenador Bill Belichick guardó a su mariscal de campo principal, Mac Jones. Su ofensiva la encabezó el experimentado Brian Hoyer durante los primeros 15 minutos; tuvo un pase de anotación.

A partir del segundo cuarto la oportunidad fue para el novato seleccionado en la cuarta ronda del Draft de este año, Bailey Zappe.

El juego se fue al descanso con ventaja de los Giants de 10-7.

En la segunda mitad Zappe se mantuvo en el terreno y llevó a los Pats a una anotación por tierra de Kevin Harris, un joven de 21 años que fue tomado en la sexta ronda del Draft para esta campaña.

Los Giants retomaron la ventaja, 17-14, en la siguiente ofensiva con una carrera de dos yardas de Antonio Williams, quien busca convencer al ‘coach’ Daboll que puede ser un respaldo confiable del corredor titular Saquon Barkley.

Al final del tercer cuarto los Giants le dieron oportunidad a su quarterback número tres, Davis Webb, quien en 2021 jugó con los Buffalo Bills. Con Webb en el terreno ampliaron el la distancia 20-14 gracias a un gol de campo al inicio del último periodo.

A cinco minutos del final los Pats dieron la vuelta 21-20 con un pase de 20 yardas de Zappe que atrapó Lil’Jordan Humphrey.

En la siguiente ofensiva los Giants retomaron la ventaja con una patada de tres puntos para imponerse 23-21.

En el otro partido de este jueves los Baltimore Ravens triunfaron 23-10 sobre los Tennessee Titans.

Los Ravens mantienen negociaciones para extender el contrato de su mariscal de campo principal, Lamar Jackson, quien no tuvo actividad. Tyler Huntley y Anthony Brown estuvieron a cargo del ataque de Baltimore.

En los Titans hay confianza en el liderazgo del pasador veterano de 34 años Ryan Tannehill, quien no jugó. La ofensiva la encabezaron el novato Malik Willis, quien jugará su primera temporada en la NFL, pasó para 107 yardas; y Logan Woodside en el último cuarto.

– Partidos de la semana uno de la pretemporada de la NFL:

11.08: Giants 23-21 Patriots y Ravens 23-10 Titans.

12.08: Falcons-Lions, Browns-Jaguars, Cardinals-Bengals, Jets-Eagles y Packers-49ers.

13.08: Chiefs-Bears, Panthers-Commanders, Colts-Bills, Seahawks-Steelers, Dolphins-Buccaneers, Saints-Texans, Cowboys-Broncos y Rams-Chargers.

