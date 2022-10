Giannis sobre derrotas en pretemporada: «Tenemos que construir buenos hábitos»

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MILWAUKEE.- Los Milwaukee Bucks han cerrado la pretemporada con cinco derrotas en cinco partidos. Pese a ser considerados uno de los grandes favoritos al título, los de Wisconsin no han conseguido sumar ningún triunfo en estos encuentros de preparación, algo que no quita el sueño a su gran estrella. Giannis Antetokounmpo reconoció tras caer ante los Nets que los resultados en este tipo de choques no le preocupan, pero sí lo hace ligeramente la falta de intensidad con la que los han afrontado.

«No me preocupa» comentó el heleno. «Lo que me preocupa es que construyamos buenos hábitos. Ahora mismo no hablamos lo suficiente y no tenemos la urgencia suficiente ni el hambre suficiente. Pero al final, todavía estamos en pretemporada. Tenemos toda la temporada regular para eso».

Con todo, esta situación no es nueva para los Bucks, que solo han ganado un partido amistoso en los últimos tres años, y de hecho ya firmaron otro pleno de derrotas en la pretemporada de 2020, justo antes de proclamarse campeones de la NBA. No obstante, Giannis no quiere relajarse pensando en ello, pues cree que coger ritmo de competición y mantener el gran nivel que el equipo lleva ofreciendo en los últimos años no es una tarea sencilla pese a que a veces hagan parecer que sí.

«No va a ser fácil. Creo que a veces tu cabeza se olvida de lo difíciles que son las cosas, pero yo creo que siempre hay que salir a marcar el tono y jugar lo más duro posible. Construir buenos hábitos, tratar de mejorar y jugar para el equipo. Como equipo, tenemos que tener más hambre, jugar juntos y defender mejor».

Por último, el al-pívot habló de las bajas por lesión con las que cuenta el equipo, entre las que destaca Khris Middleton. Son varios los hombres que se han perdido algunos encuentros estas semanas, e incluso jugadores como el propio Middleton o Wesley Matthews han estado completamente ausentes, pero Giannis cree que pese a ello cuentan con una gran plantilla.

«Algunos compañeros no están listos aún y no sabemos cuándo volverán, así que ahora mismo lo que tenemos es esto. Creo que somos un gran equipo, y aún tenemos unos siete u ocho días para que empiecen los partidos que cuentan de verdad. Tenemos que abrocharnos el cinturón».

