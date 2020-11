Giannis: “Si toman las decisiones correctas, estaré en Milwaukee durante mucho tiempo”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.-Giannis Antetokounmpo ha suscitado un torrente de rumores después de quedar apeado de los playoffs por un rotundo 4-1 ante Miami Heat. El jugador griego tiene como objetivo el anillo de campeón, y su postura es la de continuar su carrera en los Milwaukee Bucks. Sin embargo, ha dejado las puertas entreabiertas si no le ofrecen un proyecto ganador en su próximo contrato.

Cabe recordar que al dos veces MVP de la temporada regular (2019 y 2020) únicamente le resta un curso valorado en 27 millones de dólares, y en el horizonte se presenta una oferta por el súper máximo salarial que le reportaría entre 220 y 250 millones de dólares repartidos en cinco años.

“Ahora mismo hay muchos rumores”, reconoció Antetokounmpo al medio sueco Aftonbladet. “Todos tienen opiniones. Pero al final del día haré lo mejor para mi familia. No veo por qué no podría estar en Milwaukee Bucks durante muchos años. Mientras estemos en la misma página y se trate de ser uno de los mejores equipos de la liga y ganar campeonatos”, añadió.

“Cuando la situación cambie, entonces no será nada bueno. Yo solo quiero ganar el anillo. No me importa el dinero. Mi familia está bien, y puedo cuidar de mis hijos y de mis futuros nietos. Así que ahora mismo el dinero no es lo más importante. Mientras podamos ganar y crear una cultura ganadora, todo estará bien”, destacó.

Entre los equipos interesados en lograr sus servicios si finalmente decide cambiar de aires serían Golden State Warriors, Miami Heat y Dallas Mavericks, donde podría formar un interesante tridente europeo junto a Luka Doncic y Kristaps Porzingis.

¿Renovación o agencia libre en 2021?

“Ahora mismo no sé cual es el siguiente paso. Depende de las decisiones que tomen. Si toman la decisión correcta, estaré en Milwaukee durante muchos años. Si no lo hacen, veremos. La NBA es un negocio y podemos tomarlo día a día. Espero que podamos tener éxitos juntos”, reconoció.

La gerencia de los Bucks ya se ha puesto manos a la obra y, entre sus objetivos destacan Chris Paul, de Oklahoma City Thunder; Harrison Barnes, de Sacramento Kings; o bien su compañero Bogdan Bogdanovic, quien finaliza su actual contrato.

Giannis Antetokounmpo, de 25 años, llegó a la NBA en el puesto 15º del Draft 2013. Desde entonces ha disputado 528 encuentros oficiales con unos promedios de 20,1 puntos, 8,9 rebotes, 4,3 asistencias, 1,2 robos y 1,3 tapones en 32,5 minutos de juego.