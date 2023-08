Giannis firmará una extensión solo si Bucks son candidatos al título

EL NUEVO DIARIO, MILWAUKEE.- Mensaje claro de Giannis Antetokounmpo para los Milwaukee Bucks. La franquicia deberá mantenerse con aspiraciones al título si desean que el jugador firme una extensión de contrato.

«No sería la mejor versión de mi mismo si no sé que todo el mundo está en la misma página, todos en la búsqueda de un campeonato, todo el mundo sacrificando tiempo lejos de su familia como yo. Si no siento eso, no firmo», afirmó el griego en una entrevista con el New York Times.

Antetokounmpo está en el tercero de cinco años de contrato por un total de 228 millones de dólares. Para la temporada 2023-2024 percibirá 45,6 millones de dólares y en la siguiente otros 48,7. Además, en la 2025-2026 tiene una opción de jugador por 51,9 millones. Sin embargo, según Jamal Collier de ESPN, los Bucks pueden ofrecerle desde el próximo 22 de septiembre otros tres años por 173.

«La verdadera cuestión no va a ser este año. Desde el punto de vista de los números, no tiene sentido (firmar una extensión). Pero el año que viene, el próximo verano, tendría más sentido para ambas partes. Incluso en ese entonces no lo sé», soltó The Greek Freak.

Después de conquistar el trofeo Larry O’Brien en 2021, tras doblegar a los Phoenix Suns, la organización de Wisconsin no ha podido tan siquiera volver a las finales de la Conferencia Este. En 2022 perdieron las semifinales contra los Boston Celtics y el año pasado fueron sorprendidos en la primera ronda por el octavo sembrado, los Miami Heat. «Ganar un campeonato es lo primero. No quiero estar 20 años en el mismo equipo y no ganar otro campeonato», apuntó el ala-pívot de 28 años de edad.

«Creo que todos mis compañeros y la organización saben que quiero ganar otro. En el momento en el que me sienta como: ‘Oh, sí, estamos tratando de reconstruir’…nunca habrá resentimientos con los Milwaukee Bucks», agregó a la periodista Tania Ganguli.