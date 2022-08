Giannis Antetokounmpo ve un referente en la longevidad de LeBron James

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MILWAUKEE.- Hace tiempo que se anuncia la llegada del declive de LeBron James; no por ganas de que este aparezca –ojalá jugase por siempre–, sino porque la edad no perdona a nadie… salvo al Rey. LeBron no solo encara la que será la 20ª temporada de su carrera, sino que lo hace manteniendo la consideración de uno de los mejores jugadores de la NBA, si no el mejor. Sus números, su liderazgo, su energía en pista… Tiene 37 años, pero le da igual. El curso pasado alcanzó los 30 puntos de promedio por tercera vez en su carrera.

Si para el aficionado no pasa esto desapercibido, tampoco lo hace para quienes le acompañan sobre el parqué. Estrellas en la NBA hay bastantes, pero ninguna lleva dos décadas completas dominando como él lo hace. Así, no extraña que otros jugadores vean en él un referente de cara a alargar el prime de sus carreras. Ese es justo el caso de Giannis Antetokounmpo.

«Es interesante para mí cómo LeBron todavía está en una de las mejores formas físicas de su vida y sigue siendo el mejor jugador del mundo. Eso es realmente interesante. Quiero saber cómo lo hace. Ha sido consistente durante 18 años. Siempre está ahí. Siempre aparece. Eso es increíble. Obviamente recibe crédito, pero creo que debemos darle aún más. Hacerlo durante 18 años, muchachos, es difícil. Con suerte yo también podré estar allí. Con suerte, puedo hacer esto durante 18 años o 20 años. Ese es el objetivo», comenta el griego a Marca.

Señalarle como el mejor del mundo quizás pueda no ser una opinión unánime, pero destacar lo que está haciendo a meses de cumplir 38 años (lo hará en diciembre) debería ser prácticamente una obligación para todos. Ya no se trata de tener las cualidades idóneas para jugar al baloncesto, sino de trabajar y sacrificarse durante dos décadas para seguir al máximo nivel. LeBron debería ser el espejo para cualquier estrella que se precie.

