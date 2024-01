Giannis Antetokounmpo paralizó la llegada de Nick Nurse el pasado verano

Nick Nurse.

EL NUEVO DIARIO, MILWAUKEE.- Sigue apareciendo información relacionada con el sorprendente despido de Adrian Griffin como entrenador de los Bucks y la llegada de Doc Rivers al puesto. Si al hilo de la rescisión de contrato se apresuraba a lanzar a Rivers como principal candidato a sustituirle, ahora aparecen nuevos detalles sobre la firma de Griffin como head coach.

Según detalla Marc Stein en su habitual newsletter, la decisión de ascender al asistente al primer plano pasó por la aprobación de Giannis Antetokounmpo. Nada extraño, pues muchas franquicias consultan este tipo de decisiones con sus estrellas. Sin embargo, el movimiento no bebió de la confianza del griego en Griffin, sino de su reticencia a ser entrenado por Nick Nurse, quien acabó en los Sixers tras abandonar Toronto.

Esta no es la única noticia que ha salpicado al dos veces MVP, ya que el despido del propio Griffin, al parecer fue espoleado porque Giannis «había perdido su confianza en él». Otras filtración que ha trascendido en las últimas horas es la de los pasos previos de Rivers para colocarse como aspirante al banquillo de Milwaukee. Cuenta Shams Charania en The Athletic que aunque el ex de Sixers estaba trabajando como analista en las retransmisiones de ESPN, en paralelo también desarrollaba labores de consultor no oficial del mismo Griffin con consentimiento de los Bucks.

Esto, acompañado de los rumores y dinámicas que se han visto con el vestuario de Milwaukee durante esta temporada, dejan una fuerte sensación de extrañeza en el entorno de la franquicia.

Relacionado