Giannis Antetokounmpo: “No jugamos para que se hable de nosotros”

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Con nueve victorias en los últimos 10 partidos, los Milwaukee Bucks son ahora mismo el equipo más en forma de la NBA en dicho lapso de tiempo. El cuadro de Mike Budenholzer, pese a no dominar la clasificación como en las dos temporadas anteriores, está yendo de menos a más y dejando cada vez mejores sensaciones, lo cual, sin embargo, no les está sirviendo para generar tanta atención como en 2019 y 2020. Su estrella, Giannis Antetokounmpo, ha sido preguntada al respecto, y ha reconocido que le gusta que el equipo esté quedando más en segundo plano.

“No jugamos para que se hable de nosotros” reconoció. “En realidad me gusta pasar bajo el radar. Nunca he sido de estar en los focos y prefiero que se me deje trabajar por mi cuenta. Que la gente hable de nosotros solo sirve para generar más presión tanto para mí como para mis compañeros. Preferimos disfrutar del baloncesto y hacer nuestro trabajo. Habrá veces en que se nos preste más atención y otras en las que menos, pero yo personalmente prefiero lo segundo”.

Lo cierto es que resulta comprensible que, tras dos tropiezos en playoffs pese a llegar con el mejor récord en temporada regular, cueste algo más hacer tanto caso como antes a los Bucks. Es inevitable que surja algo de escepticismo a la hora de hablar de sus opciones de anillo, lo cual, sumado al gran rendimiento de los 76ers y al enorme potencial de los Nets, hace que las conversaciones se centren menos en Antetokounmpo y compañía pese a que, con un balance de 27-14, marchan en el trío de equipos destacados de la conferencia..

“Vamos a continuar haciendo lo que estamos haciendo. Seguimos disfrutando al jugador juntos, y vamos a salir siempre a hacerlo lo mejor posible y a tratar de ganar” concluyó.