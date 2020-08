Giannis Antetokounmpo no estuvo conforme con rendimiento de Bucks en la burbuja

“No ha sido frustrante por el hecho de haber perdido partidos. Perder es parte del baloncesto. Lo que es frustrante es que por momentos no éramos nosotros mismos. No estábamos movimiento la pelota como yo quería o como el entrenador quería que lo hiciéramos. No defendíamos tan duro. Como he dicho, hubo momentos en los que éramos los de siempre, el mejor equipo en defensa de la liga, pero también vivimos otros en los que no hicimos eso”, explica en declaraciones recogidas por Eric Woodyard de ESPN.

A Antetokounmpo le disgusta lo mostrado por el equipo y tampoco le hizo especial ilusión el no poder estar en el encuentro que cerró la mini temporada regular de Milwaukee ante Memphis Grizzlies. The Greek Freak señala que verlo desde fuera fue complicado. “Creo que el momento más frustrante a nivel personal fue probablemente el partido de Memphis. Estar sentado en el hotel y no poder estar allí para ayudar a mis compañeros de equipo para competir, ganar… Pero, sí, esto se acabó. Esto es pasado. Ahora es el momento de los playoffs”, sentencia.

El actual MVP de la NBA no pudo jugar frente a la franquicia de Tennessee al ser sancionado con un partido por su cabezazo a Moritz Wagner. Quizás lo vivido hasta ahora en Disney World no sea de su agrado y esa acción lo muestra tal cual, pero de igual modo puede utilizar el enfado para trasladarlo de manera positiva al parqué. Antetokounmpo por regla general vive por encima del resto, si a eso le sumas la motivación extra de querer demostrar que siguen siendo los mejores de esta temporada, podemos ver una versión bestial del prodigio griego. En primera ronda le esperan los Orlando Magic. Veremos si convierte la frustración en un rodillo.