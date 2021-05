Giannis Antetokounmpo llega a esta postemporada con menos presión

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Milwaukee ha cerrado el curso con un 63,9% de victorias. El porcentaje supone un descenso de alrededor del 10% con respecto a sus dos últimas temporadas. Sin embargo, el debate sobre los Bucks ha estado menos cargado de negatividad que otros años, pues, en su caso, el foco parece apuntar únicamente a lo que terminen haciendo en playoffs. Esto no le ha pasado desapercibido a Giannis Antetokounmpo, que se ha enfrentado al mar de dudas de la prensa del equipo en la rueda de prensa previa a su debut contra Miami. “Nuestros resultados hablarán por nosotros”.

El griego no mostraba ni un ápice de soberbia en sus palabras, sino que intentaba desdramatizar el revuelo mediático que ha envuelto a los Bucks las dos últimas temporadas. “No sé si este año va a ser diferente. No te voy a mentir ¿Quién sabe?”. Giannis se mostraba extremadamente sincero, y exponía la situación que le tocó vivir en la burbuja. “Volvías al hotel después de una derrota y te venías abajo repasando lo ocurrido. Después veías los medios que decían ‘son terribles’, y te preguntas si realmente somos terribles. Cuando ganas, el ambiente es de ‘son grandiosos’. No tienes que venirte ni muy arriba, ni muy abajo.”

Antetokounmpo muestra una tranquilidad extrema ante la postemporada, y está dispuesto a dejar atrás todos los debates y centrarse en jugar. “No vas a ganar los 16 partidos seguidos. Esperamos tampoco tener una racha de cuatro derrotas. Simplemente sal ahí, compite y pásalo bien”.

Testimonios como el del griego ponen de manifiesto la presión mediática a la que se enfrentan los profesionales. La cual se agravó en la burbuja de Orlando, suponiendo un punto de inflexión en el tratamiento psicológico de los jugadores. El caso de Giannis rescata situaciones como la expuesta recientemente por Paul George. Que los jugadores más mediáticos de la liga se muestren de esta forma resulta tan extraño como valioso para acercar situación al espectador.

