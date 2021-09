Giannis Antetokounmpo: “LeBron sigue siendo el mejor jugador del mundo”

Giannis Antetokounmpo huye de los elogios. El actual MVP de las Finales y campeón de la NBA no tiene intención de vivir en el pasado. Ya durante los últimos playoffs comentó que tras un partido, por muy bueno que sea, toca volver a empezar de cero. Ahora, tras realizar la mejor temporada de su carrera, la filosofía es exactamente la misma.

“No me llames campeón. Si solo escuchas cumplidos, te relajas y esto es algo que no quiero. No puedo engañar. Soy Giannis. Pero llamarme MVP, llamarme campeón, llamarme el mejor jugador del mundo… es algo que podría frenarme. Y no quiero que nada me detenga. quiero mirar hacia adelante y ser mejor”, comenta en declaraciones recogidas por Euro Hoops antes de explicar su relación con los jugadores rivales.

“Por eso no entreno con otros jugadores. No quiero ser amigo de ellos. Si hacemos eso y luego tomamos un café con ellos… ¿puedo ir a la cancha y usar mi codo contra ellos? ¿Puedo taponarlos o hacer un mate? Si amo a alguien, lo amo también en la cancha. Soy plenamente consciente de eso y no quiero ponerme en esta posición”, sentencia.

The Greek Freak no quiere ser la presa. Entiende todo lo que ha conseguido hasta ahora y el valor que tiene, pero de igual modo prefiere quedar al margen de la discusión sobre quién es el mejor jugador del mundo; eso sí, tiene claro su elegido.

“Me gusta ser el cazador. No soy el mejor jugador del mundo. ¡Te digo que no lo soy! Kevin Durant, LeBron James, Kawhi Leonard, Luka Doncic, Stephen Curry, Anthony Davis podría serlo. No lo soy. Todavía estoy cazando a los grandes de todos los tiempos. LeBron sigue siendo el mejor jugador del mundo”, concluye.