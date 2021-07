Giannis Antetokounmpo disputará segundo partido de la final ante los Suns

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Si todavía existía algún tipo de duda estas han sido despejadas. La estrella de los Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, no figura en el informe oficial de lesiones y disputará el segundo partido de las Finales de la NBA contra Phoenix Suns.

El internacional griego regresó en el Game 1 tras dos partidos de ausencia debido a una hiper-extensión en su rodilla izquierda que, en un primero momento, hizo saltar las alarmas. “Pensé que estaría todo un año de baja”, admitiría el propio jugador.

Antetokounmpo registró un doble-doble de 20 puntos y 17 rebotes aunque no pudo evitar la derrota de su equipo. Un regreso que no disipa del todo el temor a una recaída. El griego no pudo exhibir todo su potencial y en diversos momentos del encuentro se llevó su mano a la rodilla afectada.

No obstante, su recuperación supone una gran noticia para los Bucks en su propósito de conquistar el campeonato. Ahora, Mike Budenholzer estará obligado a efectuar una serie de ajustes de cara a contener la producción colectiva de los Suns y, de manera más concreta, la de un Chris Paul desatado. El segundo partido de las Finales de la NBA se disputará este jueves.

