Giannis Antetokounmpo dice no le importa el liderato de la Conferencia Este

EL NUEVO DIARIO, MILWAUKEE.- Los Milwaukee Bucks son el equipo más en forma actualmente en la NBA. Tras imponerse este martes a los Boston Celtics, los de Wisconsin presentan una racha de once victorias consecutivas que les permite situarse a solo un triunfo de distancia de los propios Celtics, quienes lideran la Conferencia Este.

Sin embargo, a Giannis Antetokounmpo, máxima estrella del equipo, no le importa lo más mínimo si los Bucks terminan la regular season en lo más alto de la clasificación. «Estamos jugando un buen baloncesto. Eso es lo que me importa», afirmó Antetokounmpo para el medio ESPN. «Si terminamos primeros, bien. Si terminamos segundos, genial. Si acabamos terceros, mejor. Realmente no importa. Al final, lo que importante es preparar tu mente para poder ganar un campeonato. Y para eso hay que enfrentarse a equipos muy duros.»

El internacional griego ya sabe lo que es alcanzar la gloria tras conquistar el anillo de 2021. Precisamente, los Bucks finalizaron aquella temporada regular en tercera posición, por detrás de Philadelphia 76ers y Brooklyn Nets, quienes quedarían apeados en el camino hacia el título en Semifinales de Conferencia.

Durante esta racha triunfal, el propio Antetokounmpo está emergiendo como el principal catalizador de los Bucks: promedia 37,2 puntos, 13,4 rebotes y 5,8 asistencias en 33,1 minutos. Unos números sensacionales que para el jugador carecen de valor si dejan de acompañarles los resultados colectivos. «Todo lo que me importa es desarrollar buenos hábitos, jugar el mejor baloncesto que podamos jugar como equipo, defender de la manera y, con suerte, situarnos en la mejor posición para ganar.»

