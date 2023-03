Giancarlo Stanton: La alineación de los Yankees será una “potencia”

EL NUEVO DIARIO, TAMPA, Florida – Enfrentar a Giancarlo Stanton siempre incluye cierto elemento de peligro para cualquier lanzador. Eso ha sido particularmente cierto en esta pretemporada, con el cañonero de los Yankees enfocado desde el primer turno que tuvo en la Liga de la Toronja.

Stanton ha pasado las primeras semanas de la primavera arrasando al bate. El miércoles, continuó exhibiendo su fuerza en su primer partido de la Liga de la Toronja, al conectar un batazo que salió a 112.4 millas por hora en su primer turno del día, y que chocó en la pantorrilla del lanzador de los Nacionales, Cory Abbott, quien se recuperó rápido para sacar el out.

Pero Stanton no fue el único bateador peligroso que tuvo que enfrentar Abbott. El monticular de 27 años se midió con una alineación de los Yankees que contó con DJ LeMahieu, Aaron Judge y Anthony Rizzo en los primeros tres turnos del orden. Casi se olvida de Stanton, quien fue el primer bateador del segundo tramo.

“Honestamente, lo estaba pensando antes y me decía, ‘No sé dónde tirar la bola; no sé lo que dice el reporte de los scouts’”, confesó Abbott. “Lo he visto un par de veces por televisión. Bajito y afuera. Le dará fuerte, pero no será un jonrón’. Y así fue. Conectó un batazo de 113 [mph] directo a mi pierna”.

En su segundo turno, Stanton dio un buena conexión, un elevado que capturó Jordan Weems en la pista de seguridad.

“Para ser tan temprano, parece estar enfocado”, dijo el manager de los Yankees, Aaron Boone. “Sus turnos en las sesiones en vivo han lucido muy bien. En el último par de años, ha llegado de esta manera también. Siento que tiene un conocimiento más pulido de quién es como bateador. Ha lucido muy bien hasta ahora”.

A pesar de sus altibajos en la segunda mitad (que coincidió con la lesión en el Aquiles de Stanton), los Yankees terminaron la campaña del 2022 como líderes en jonrones en la Liga Americana (254), carreras anotadas (807) y empujadas (764).

Pero Stanton visualiza la alineación de los Yankees en el 2023 como una más formidable aun.

“Cuando estamos todos ahí, somos una potencia”, señaló Stanton. “Actualmente, todo está funcionando. Mientras más días podamos estar todos en el lineup (en la pretemporada), más divertido será, como un preámbulo de este año”.

Relacionado