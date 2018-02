“Ghosting” Una  Crisis Vital en el mundo online

Todos los acontecimientos que generan cambios sensibles o dramáticos en nuestro sistema neurológico, psicológico y a veces fisiológico son considerados una crisis vital. Pues constituyen procesos que implican ruptura o duelo, que de no resolverse y enfrentarse con antifragilidad, (Concepto que sustituye la resiliencia en el ámbito de la capacidad de resurgir con más fuerza y experiencia, luego de situaciones adversas y de crisis emocionales importantes), podrían alargarse y producir mucho dolor , sentimientos de poca valía y peor aún, una sensación de rechazo o de autopercepción como de desecho humano por parte de quien es abandonado, hecho que se puede palpar en cualquiera de los dos sexos y en los diferentes extractos sociales, raza y religión.

Puesto que sentirse eliminado solo con un clik de la vida de alguien es lo más parecido a la eliminación que hacemos frecuentemente de un spam o correo no deseado en nuestro móvil u ordenador, ya que al hacerlo no implicamos emociones y eso hace muy mecánica nuestra interrelación con los demás.

El tipo de comunicación impersonal que domina las relaciones entre los individuos hoy día, hace más frágil y vulnerable cualquier relación, por el simple hecho de que lo que inicia y continua cultivándose solo a través de las redes sociales y las formas tecnológicas de comunicación existentes, no tiene ningún tipo de garantías emocionales ni de fundamento que les permitan trascender a otro nivel de compromiso y seriedad en las relaciones psico-sociales y psico-afectivas que se establecen en las vidas de los individuos usuarios de la tecnología como medio de interrelación.

Esta modalidad de relaciones solo se verifica a través del internet, aunque ha sido esta manera de terminar las relaciones un hecho que se da desde el inicio de los tiempos, solo que antes se le daba otra forma o matiz al momento de sacar a una persona de tu vida.

Hecho que producía dolor, pero no la sensación de menosprecio que causa que te saquen de la vida del otro con tanta facilidad, aunque del otro lado se quiera justificar que es para no hacer más dolorosa la despedida, esto genera una contradicción de intención por parte del que abandona sin más ni más.

Los jóvenes, cibernautas y ensimismados, son los más propensos a iniciar relaciones pseudo-afectivas a través de las redes, porque no logran dar el salto hacia la madurez de la personalidad, pues no tienen las experiencias reales de convivencias que son las que propician un crecimiento emocional que se traduce en una personalidad fuerte y definida, que resiste todas las investidas que va dando la vida en el transcurrir de los años de todos los seres humanos, hasta alcanzar la libertad emocional que te permite hacer uso de tus recursos internos y externos al momento de relacionarte, quitando protagonismo al simple hecho de un like o una cita online que podría confundirse con el inicio de una relación consistente y duradera entre dos personas jóvenes o adultas a través de las redes sociales.

Mi recomendación como terapeuta familiar y de parejas es que busquemos en nosotros mismos ese amor que nos permite compartirlo después con alguien que toque nuestro corazón, le abramos la puerta y se quede para asumir su rol afectivo para el que fue invitado a pasar.

No dependas del pseudo-amor, para empezar a experimentar el primer y verdadero amor que debe existir en tu vida como persona y ser humano, me refiero al AMOR PROPIO.

“Eres para los demás lo que tu creas de ti “

