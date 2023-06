Gestores culturales, artistas y comunitarios piden aumentar presupuesto a Dirección General de Cultura entorpecida por falta de fondos

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.-Gestores culturales, artistas y comunitarios pidieron a la Ministra de Cultura, Milagros Germán, aumentar el presupuesto de la Dirección General de Cultura, entidad que aseguran está viendo entorpecidas sus actividades por falta de fondos.

En una declaración en la que rehusaron identificarse para evitar conflictos, los reclamantes sostienen que la DGC está recibiendo solo unos $30 mil dólares, monto que no alcanza para responder a las necesidades culturales de la diáspora especialmente en el noreste de Estados Unidos, apenas suficiente para cubrir los costos de producción y logística de los numerosos eventos que se organizan y se montan en el local principal de la entidad, dependencia del ministerio situado en la avenida Ámsterdam en el Alto Manhattan.

Explican que no es posible que aunque la institución esté dirigida por un director competente, tiene que usar los escasos recursos para costear el local y la nómina, sin que le queden mil dólares para apoyar las diferentes expresiones culturales que los dominicanos realizan en el exterior.

“Si no se le asigna un presupuesto digno a esta institución, no importa el tipo de enlace cultural, director o directora que tenga, no va a poder manifestarse de la manera correcta y posible”, añaden los gestores.

“De continuar la situación la dirección de cultura tendrá que estar mendigando en las calles a merced de otras personalidades que ya le han traído problemas a la institución en el pasado”, subrayan.

“Con lo que aporta la comunidad dominicana en el exterior al presupuesto nacional con las remesas, los viajes, el turismo, hay que subirle el presupuesto a cultura, porque la diáspora se merece un presupuesto digno para su dirección de cultura en el exterior”, añaden.

“No es justo que esta institución no cuente con el presupuesto digno a la altura de lo que representa y realiza”, precisaron los quejosos.

Indicaron que con lo que recibe actualmente la DGC en Estados Unidos es imposible extender la agenda de trabajo hacia otros estados y ciudades del noreste, como Nueva Jersey, Massachusetts, Pensilvania y Connecticut debido a la precariedad de los recursos.

Este reportero comprobó el sábado que los aires acondicionados no han podido ser instalados en el local permaneciendo arrumbados en un espacio cerrado hasta que se resuelva la situación.

Muchos de los asistentes al cóctel de prensa del Dominican Taste Festival 2023 realizado ese día en cultura, se quejaban insistentemente de el calor y la falta de acondicionadores.

El director, Ray Andújar tuvo que disculparse públicamente desde el pódium.

