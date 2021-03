Gestión de  la felicidad corporativa garantiza armonía social

Recientemente en el programa de Alta Especialización en el Desarrollo Gerencial (PMD) que imparte el prestigioso centro educativo Santo Tomás Moro Business School, con su sede en la República de Perú, abordamos el tema de “la felicidad corporativa”, que viene tomando fuerza en los últimos años entre la gerencia empresarial y el trabajador, donde se ha generado un gran impacto positivo, canalizando la anhelada felicidad del servidor (trabajador) público o privado. Luego de realizar una exhaustiva investigación en varios tratados de los más influyentes sobre los negocios y psicología positiva, llegamos a la conclusión que queremos compartir con los amables de este prestigioso medio de comunicación.

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para ser feliz se requieren al menos seis (06) indicadores: 1) Tener suficiente dinero para cumplir nuestros sueños 2) Tener esperanza de vida 3) Ser generosos 4) Recibir apoyo social, 5) Sentirnos libres para tomar decisiones, y 6) Percibir adecuadamente el concepto corrupción.

Lo primera que debemos aclarar, que ser una persona feliz o positiva no quiere decir que tengamos que sonreír incluso cuando el mundo se venga abajo. A veces nos cuesta entender que la solución a muchos problemas internos está dentro de nosotros.

Es por eso que conviene que las organizaciones contribuyan al desarrollo de sus trabajadores. Entendiendo que el ser humano es un ser integral que no puede apartarse de sus necesidades físicas, psicológicas, espirituales (no religiosa) por lo que requiere armonizar estas necesidades con su entorno laboral.

Observando los indicados seis (06) postulados de la ONU, Entonces nos permitimos responder a las preguntas desafiantes ¿Es usted una persona feliz? ¿Estás conforme con tu vida?, ¿te sientes pleno?, ¿qué sueños has cumplido y qué metas te faltan por alcanzar?, ¿si pudieras ver tu vida desde otros ojos, cómo te sentirías? Si no encuentras una respuesta inmediata a estas interrogantes, aspiramos responder a continuación estas inquietudes.

Hemos decidido desarrollar este ensayo que gira en torno a los seis indicadores señalados por la ONU, que entiendo el enfoque sobre la “felicidad corporativa”, está sustentado en la “psicología positiva”.

Resulta conveniente definir ambos conceptos de “felicidad corporativa y “psicología positiva. Según nuestra Real Academia de la Lengua Española, “La felicidad corporativa o la felicidad en el lugar de trabajo no es una moda, sino una estrategia para que los empleados sean más productivos; reducir la rotación; reducir el número de accidentes, y mejorar el clima, la conexión y el servicio al cliente”.

En cambio, la psicología positiva: Es el estudio científico de las bases del bienestar, la felicidad, las fortalezas y virtudes humanas. Su principal objetivo es desarrollar aspectos como el amor, la gratitud, el optimismo y conocer los factores que permiten sacar el máximo a la vida y las competencias para vivirla.

Las grandes interpelaciones hacia la felicidad corporativa y esta rama denominada psicología positiva, es que ambos conceptos son amplios que tienen que ver con la experiencia subjetiva del ser humano, de sentirse bien, en equilibrio, armonía y con tranquilidad.

El fundador de la psicología positiva es Martin Seligman, que ha realizado experimentos sobre la indefensión aprendida, fue presidente de la Asociación Americana de Psicología de los Estados Unidos de América (APA) en 1998, director del Departamento de Psicología de la Universidad de Pensilvania, en el 2005.

Seligman ofreció el modelo que permite abordar e incrementar la felicidad en el trabajo, que consiste el acrónimo denominado PERMA (por su sigla en inglés) y con él se postula que la felicidad se consigue con (positive emotions) emociones positivas, (engagement) compromiso y sentido de pertenencia, (relationships) relacionamiento, (meaning) sentido de propósito y (achievement) orientación al logro.

Los expertos sugieren que para alcanzar la felicidad corporativa el trabajador debe reajustar su proyecto de vida, en consonancia a la misión y visión empresarial. Siendo esto imprescindible que el empleado tenga su propio proyecto de vida y que sienta que ambos están felices porque el negocio y él están creciendo satisfactoriamente.

Víktor Frankl, dice: “La felicidad se obtiene como consecuencia de un motivo y no por la búsqueda de ella misma”

Nos adherimos a este pensamiento que la felicidad consiste en tres (3) pilares, tener a alguien a quien amar, algo que hacer y algo que esperar.

De ahí la importancia de seguir los seis indicadores de la ONU entorno a la Felicidad Corporativa, es necesario tener suficiente dinero para cumplir nuestros sueños. Consciente que el trabajador ganará con que satisfacer sus necesidades básicas, pero nunca ganará dinero para vilipendiarlo en francachela. Vale la pena ejecutar el proyecto de vida con propósito, sabiendo utilizar sabiamente el dinero.

En cuanto al segundo postulado, tener esperanza de vida, gracias a los esfuerzos de hombres y mujeres iluminados en búsqueda de ampliar el período de vida humana, hoy más que nunca, en nuestra historia la vida es más larga a nivel mundial, en Latinoamérica, a pesar de ser la región del mundo con peor distribución de la riqueza, el periodo de vida, oscila entre 60 a 80 años de vida, esto implica que debemos aprender ahorrar y realizar inversiones para poder llegar al ocaso de nuestra vida con dignidad financiera (tener lo suficiente para suplir las necesidades básicas, mientras estemos vivos).

Asimismo, ser generoso, es uno de los valores fundamentales para hacer posible un mundo mejor, esto implica que debemos siempre pensar el bienestar colectivo por encima del bienestar particular. Ahora que el mundo experimenta una gran crisis económica por la presencia del COVID es necesario contribuir con los seres humanos menos afortunados, ya sea creándole fuente de empleo y el Estado subsidiando a los más necesitados.

Igualmente, recibir apoyo social, el ser humano es más feliz cuando la reputación de su empresa es más alta. Es bueno, tener presente que las organizaciones sin fines de lucro como las del Estado tienen por obligaciones legales que asumir el renglón de la Responsabilidad Social. Cuando esto ocurre el entorno social se fortalece porque la gente se beneficia y esto redunda a favor de la seguridad comunitaria y reduce el auge de la criminalidad.

En el mismo orden, sentirnos libre para tomar decisiones; después de la vida el segundo bien más valioso es la libertad. Esta libertad nos facilita actuar de acuerdo al libre albedrio permitiéndonos concertar acuerdo en todo el sentido amplio de la palabra, pero como esta asignatura es sobre los negocios, siempre debemos pensar a favor del desarrollo de la empresa porque es la que nos facilita los recursos económicos necesarios para vivir con dignidad financiera, a cambio de nuestra fuerza o servicio laboral. Si nuestro accionar no está en consonancia de la misión y visión del negocio, podríamos ser desvinculados.

La ONU establece en su sexto indicador “percibir adecuadamente la corrupción”. La misma acepción de la corrupción procede del latín corruptiere: “echar a perder”

La palabra corrupción se ha identificado siempre con las ideas de depravación, alteración, descomposición, vicio, entre otras. Es cualquier violación del interés público para obtener ventajas especiales. Es toda conducta que se desvíe de los deberes normales inherentes a la función pública o privado, debido a consideraciones de índole privada, familiares, de amigos y clanes, con el objeto de obtener beneficios personales en dinero o en posición social.

Es el mal uso o el abuso del poder público para beneficio personal y privado, entendiendo que este fenómeno no se limita a los funcionarios públicos.

Es el conjunto de actitudes y actividades mediante las cuales una persona transgrede compromisos adquiridos con otras personas, utilizando los privilegios otorgados con el objetivo de obtener un beneficio ajeno al bien común.

Si lo extrapolamos a la legislación del Código Penal de la República Dominicana, en su artículo 379, establece: “Robo la sustracción de la cosa ajena”. Es por esta situación que la corrupción debe recibir el repudio colectivo universal.

Hay países latinoamericanos que están enfrentando los actos de corrupción en la administración pública como ocurre en América Central, donde han sido sentenciados a prisiones y despojos de los bienes robados expresidentes, ministros y altos funcionarios de los pasados gobiernos.

En Perú en América del Sur, sus autoridades libran una titánica lucha contra el flagelo de la corrupción, donde también han procesado expresidentes, logrando el encarcelamiento de algunos y otros están en juicios judiciales.

República Dominicana en la región de El Caribe, está judicializando a exfuncionarios gubernamentales. Este país, en el pasado siglo XX, logró sentenciar al expresidente de la República, Salvador Jorge Blanco, a 20 años de prisión, pero no se incautaron los supuestos bienes robados de él ni de sus exfuncionarios. Ahora vuelve la esperanza que los ex presidentes y ex funcionarios asuman sus responsabilidades por cualquier acto de corrupción que cometieron en sus gestiones gubernamentales.

Pero la corrupción afecta la vida pública pero nunca debiéramos ser indiferentes a los actos de corrupción cometidos en las instituciones privadas ni en el accionar de nuestras vidas. Si es corrupción el que la “hizo que la pague”.

Estamos convencidos que el sector empresarial está compelido a seguir gestionando los seis indicadores de la felicidad corporativa establecidos por la ONU, a favor del trabajador, para que tenga suficiente dinero para satisfacer sus necesidades fundamentales, tenga esperanza de vivir con dignidad financiera, pueda practicar la generosidad ayudando saciar las necesidades del prójimo, donde sector gobierno y empresarial faciliten el apoyo social a los ciudadanos que están demandándolos en esta pandemia del COVID. Aunque la época de la covidianidad se ha restringido la libertad, cada trabajador debe sentirse libre para tomar decisiones. También, se debe denunciar todo acto de corrupción en interés de una mejor distribución de la riqueza en la sociedad y el mundo.

Finalmente, en la empresa que logra gestionar la felicidad del trabajador, su bienestar redunda a favor de la propia organización empresarial, este negocio consolida su reputación social, logrando convertirse en una empresa de las más atractivas de sociedad, donde no sólo los hijos, parientes o amigos de los actuales trabajadores, aspiran prestar sus servicios profesionales en ella, por los efectos positivos causados por la novedosa felicidad corporativa o la felicidad en el trabajo.

Por Alcedo Magarín

*El Autor es de profesión abogado, periodista, maestro y miembro de Ministerio Público de Carrera, asignado a la Dirección Nacional de Resolución de Conflictos de la Procuraduría General de la República Dominicana y fundador del Instituto de Formación Gerencia y Liderazgo Americano (IFGLA). Tel. 828-876-3195 y fegla1@gmail.com