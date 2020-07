Gerrit Cole entusiasmado frente a su primera apertura con los Yankees

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, WASHINGTON.- Mientras los Yankees llegaban a Washington vía tren, Gerrit Cole admiró el paisaje. Y viajaba a más de 100 millas por hora, la misma velocidad que pretende tirar en el Nationals Park el jueves en el primer partido de la temporada del 2020 entre los Bombarderos del Bronx y los Nacionales.

Por fin, Cole tiene la oportunidad de ponerse el uniforme gris de los Yankees para los partidos en la ruta con “NEW YORK” y lanzar por el equipo en un juego de verdad.

“Estoy emocionado”, dijo Cole. “Estoy bien entusiasmado. Qué gran oportunidad darle inicio al juego en el 2020. Como equipo, estamos contentos de tener ese honor”.

Este Día Inaugural (Yankees vs. Nacionales, 7:08 ET) lleva a Cole al mismo montículo de su última apertura de Grandes Ligas, una victoria sobre los Nacionales en el Juego 5 de la Serie Mundial 2019. Cole le ganó el duelo al derecho Joe Ross de los Nacionales aquella noche en un triunfo de los Astros por 7-1. El jueves, el estelar de Nueva York está emocionado de tener un duelo con el as de Washington, Max Scherzer, en una revancha del Juego 1 del Clásico de Otoño del año pasado (los Nacionales se llevaron ese encuentro por 5-4).

El manager de los Yankees, Aaron Boone, afirma que visualiza a Cole haciendo entre 90 y 100 pitcheos el juves. El derecho hizo unos 85 lanzamientos en sus últimas dos salidas en juegos interescuadras de Nueva York.

Cole ha calificado a Scherzer como “un competidor a lo máximo”. Boone afirmó que el jueves, se tomará un momento para valorar este duelo de ases.

“Sabiendo que ellos están dándole inicio a nuestra temporada, una temporada única, con tantos ojos sobre el espectáculo—creo que será bien emotivo”, dijo Boone. “Creo que será emotivo para los fans poder ver el retorno del béisbol y esa clase de enfrentamiento. Valoro eso y esperamos que podamos montar un buen espectáculo”.

Agregó Cole: “Me siento bendecido de poder estar aquí y de estar en este equipo con tanto talento. Estamos agradecido por la oportunidad de estar aquí. Podremos hallar algo de emoción y felicidad, porque es el juego que amamos”.

