Gerrit Cole blanqueada a los Mellizos en triunfo de los Yankees

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK — La mirada intensa y acerada que acompañó a Gerrit Cole durante la mayor parte de su espléndido esfuerzo de goleada se derritió en la novena entrada el domingo por la tarde, cuando el as de los Yankees arqueó el cuello para seguir el elevado elevado de Carlos Correa que aterrizó sin causar daño en El agarre de Oswaldo Cabrera.

Con eso, Cole levantó ambas manos en alto, golpeando su palma derecha en el bolsillo de su guante. Fue, como lo dijo más tarde, una actuación de la «vieja escuela»: un juego completo de 10 ponches en la victoria de los Yankees por 2-0 sobre los Mellizos en el Yankee Stadium, continuando con un espléndido comienzo de temporada para el derecho.

“Tuvimos un buen enfoque, buen comando”, dijo Cole, quien mejoró a 4-0 con efectividad de 0.95 en cuatro aperturas. “Te estás dando la oportunidad de tener éxito cuando estás ejecutando tantos lanzamientos”.

Cuando Cole aceptó las felicitaciones del receptor José Treviño y el resto de sus compañeros, miró hacia los asientos a nivel del campo y levantó la mano derecha para saludar. La esposa de Cole, Amy, y su hijo pequeño, Caden, se dirigían hacia el banquillo de la primera base, y Cole sonrió alegremente mientras le pasaba la pelota a su hijo de 3 años.

«Eso estuvo genial. Me despertó a las 5:15 esta mañana, entró y me empujó, y yo estaba como, ‘Amigo, ¿qué estás haciendo? Tenemos que volver a dormir’”, dijo Cole. Durmió, pero no tanto como yo. Pero estaba entusiasmado con el juego cuando me fui y me dijo que me vería en el parque.

“Fue bastante mágico. Realmente recuerda estos momentos; se sentará y hablará de ello”.

De hecho, sería una visita memorable al estadio para toda la familia. La salida marcó la cuarta blanqueada en la carrera de Cole, en una actuación en la que su ponche en la cuarta entrada de Correa lo hizo superar al miembro del Salón de la Fama Whitey Ford (1,956) por el puesto 97 en la lista de ponches de todos los tiempos.

También fue la salida número 23 de Cole con 10 o más ponches como Yankee, igualando a Ron Guidry por la mayor cantidad en la historia de la franquicia. El mánager Aaron Boone atribuyó el dominio de la bola rápida de Cole a todos los cuadrantes del plato y dijo que ha estado «en un lugar realmente concentrado».

“Incluso al comenzar este año, creo que probablemente ha estado subestimado, subestimado en algún nivel”, dijo Boone. «Él está bien. Es un gran lanzador que, creo, algún día terminará en Cooperstown. Es muy responsable y diligente, y se preocupa por su profesión, su equipo, sus compañeros. Está todo dentro.

DJ LeMahieu brindó todo el apoyo ofensivo de Cole, ya que los Yankees tocaron a Pablo López para dos carreras y siete hits. LeMahieu conectó un sencillo que anotó una carrera en la tercera entrada, luego golpeó la parte superior de la pared del jardín derecho para un jonrón solitario en la sexta.

«[Cole] estaba bastante concentrado, así que no sentí que necesitáramos mucho», dijo LeMahieu. «Eso es lo mejor que puedes lanzar».

Cole no permitió un hit hasta el sencillo de Donovan Solano al jardín izquierdo con dos outs en la quinta entrada, luego permitió solo uno más el resto del camino: el sencillo de Michael A. Taylor al jardín central en la sexta. Cole sonrió tontamente cuando Trevor Larnach conectó un elevado profundo en el séptimo y lo vio morir en la pista de advertencia.

“Nunca lo he visto subir al montículo y no tener cosas de tipo dominante”, dijo el mánager de los Mellizos, Rocco Baldelli. “Eso no significa que vas a ser dominante, pero él siempre se ve bien. El primer lanzamiento del juego siempre es nítido; El último lanzamiento de su salida siempre es crujiente. Todo en el medio, es bueno.

“Estuvo más concentrado hoy y haciendo mejores lanzamientos de lo normal y, a veces, eso es lo que obtienes”.

A lo largo de ocho entradas, Cole había hecho 98 lanzamientos y Boone se acercó a él para revisar la temperatura del dugout.

“Me quedé con él mientras sentí que estaba sano”, dijo Boone. “Normalmente tengo una buena idea de él. Era algo así como, ‘Lo que sea’. Así que dije, ‘Vamos’”.

Con eso, Cole volvió al montículo en el noveno; Clay Holmes se soltó en el bullpen, por si acaso. Cole recompensó la fe de Boone con otro marco ventoso, induciendo un popout y dos elevados, lo que provocó la transición de Cole al modo papá.

Se sugirió que el juego completo creó ese invaluable recuerdo padre-hijo; Ante eso, Cole negó con la cabeza y sonrió.

“Probablemente se habría quedado para ganar, porque, honestamente, quiere ver a Aaron Judge”, dijo Cole.

