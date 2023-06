Geriatra llama a revisar Ley de Protección a Envejeciente y hacer cumplir legislación en el país

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La geriatra y médico internista Cristian Brujan hizo un llamado este jueves a los congresistas del país para que revisen la Ley 352-98 sobre Protección de la Persona Envejeciente y hagan que la legislación se cumpla en el territorio nacional.

Señaló que la Ley 352-98 habla del maltrato a los adultos mayores, sin embargo, no hay una sanción establecida para quienes agredan en alguna manera a las personas envejecientes.

“El llamado es a los legisladores, a que se revise esa ley y que sí entonces se apliquen sanciones porque hay demasiado abuso, hay abuso físico, hay abuso sexual, económico, psicológico, pero el que más tú ve es el físico y el económico”, expresó la representante de la Sociedad Dominicana de Geriatría.

Brujan emitió sus consideraciones al ser entrevistada por los comunicadores Enrique Mota, Julia Muñiz y Rafael Zapata, en el programa “El Nuevo Diario AM”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Consideró que se debe empezar a crear conciencia de que la vejez es un periodo de vida al que está supuesta llegar cada persona, porque lo que es bueno empezar pensar cómo le gustaría estar en esa etapa.

Estableció que el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez que se conmemora este 15 de junio encuentra a la República Dominicana con condiciones poco favorables para llegar a esa reflexión.

Señaló que el Estado está formando geriatras, sin embargo, no les tiene plazas creadas para ejercer, y en ese sentido dijo que desde la Sociedad Dominicana de Geriatría se ha propuesto la creación de alas geriátricas en los hospitales del país, para tratar a los adultos mayores con el personal capacitado y sin la necesidad de construir nueva infraestructura.

“El problema es que al personas no está capacitadas para tratar un adulto mayor, pues no sabe cómo hacerlo, he aquí donde viene el problema, entonces nosotros desde la sociedad hemos estado impulsando eso, reuniéndonos, conversando, enviándole proyectos, haciéndoles entender, pero aún no ha sido posible”, añadió.

Aseguró además que no hay voluntad civil ni política que persiga la creación de políticas públicas que vayan en favor del segmento de los adultos mayores, principalmente de los envejecientes que no tienen quién vele por ellos.

“No es solo desde el Estado que debe esto accionarse, también a nivel privado le corresponde una gran cuota porque por ejemplo, la ley dice que a los envejecientes hay que hacerle un descuento en salones, en teatro, si quiere hacer una carrera universitaria un 50 % se le debe cubrir y si es la universidad estatal un 100 %, pero nada de eso se cumple porque parece que eso no interesa”, expresó.

