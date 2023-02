Gerente general de los Lakers: «Creíamos que Westbrook nos llevaría a un campeonato»

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- Los Lakers se han movido mucho antes del cierre del mercado de traspasos. En cuestión de días han dado salida a seis jugadores para incorporar a otros tantos que entienden les colocan en mejor posición de presente y futuro; tanto es así que el gerente general de la organización angelina, Rob Pelinka, señala que han adelantado trabajo de cara a la próxima agencia libre.

«Creo que lo que hemos hecho se puede definir como una inmersión profunda que casi se puede ver como ‘pre-agencia’. Planificamos muy intencionalmente estos movimientos para tener opciones en julio… Realmente es un momento emocionante, creo, para Laker Nation«, expresa.

Respecto al grupo de jugadores que han aterrizado en Los Ángeles, Pelinka entiende que están en mejor posición que antes y que además podría ser la base de un exitoso equipo en próximos años.

«Estamos muy contentos por la situación en la que quedamos. Queríamos abordar la capacidad de tiro y tamaño en las alas consiguiendo mayor profundidad. Pasada la fecha límite hemos agregado cinco jugadores principales que tienen 26 años o menos. Empezamos con el traspaso de Rui y luego miras a D’Angelo, Mo Bamba, Malik Beasley, Jarred Vanderbilt… Todos tienen 26 años o menos; y tres de ellos fueron top-10 en sus drafts», expresa antes de recalcar lo importante que es ver las cosas con perspectiva de cara a unos años.

«Realmente podrías comenzar a ver un núcleo joven cristalizándose que nos da opciones para el futuro, pero también nos brinda un equipo mejorado ahora para los últimos 26 partidos de esta temporada. Conseguir todo eso usando solo una primera ronda, y protegida, es para estar satisfechos», sentencia.

Adiós a Westbrook

Dentro del lavado de cara que se han dado los Lakers, la salida de Russell Westbrook para que llegase D’Angelo Russell es sin duda el cambio más significativo. Para Pelinka, el joven base que regresa para vestir el oro y púrpura encajará perfectamente con LeBron James y Anthony Davis.

«Creo que D’Angelo ha mostrado mucho crecimiento desde que lo tuvimos aquí. Lo vemos como más que una ayuda a corto plazo (acaba contrato en verano). Creemos que es un jugador que realmente puede encajar muy bien con nuestras piezas principales, LeBron James y Anthony Davis, al brindarnos espacio, tiro, jugabilidad y eficiencia».

Además de alabar al recién llegado, Pelinka no tuvo reparos en admitir que pensaron que llegada en su día de Russell Westbrook sería un impulso que les llevaría a ser campeones de la NBA.

«Creo que todos los equipos, a veces, se arriesgan al hacer un traspaso por un jugador. Nuestras aspiraciones cuando hicimos el intercambio de Westbrook era que llevaría a un campeonato, que nos convertiría en un contender. No cumplimos ese objetivo. Entonces, si algo no funciona, debes pivotar para corregirlo. Creo que en aquel momento realmente había una oportunidad ahí. Y creo que es realmente injusto poner el peso de lo que pasó en el último año y medio, o el período de tiempo que sea, sobre un jugador. Creo que toda la plantilla es la que tiene que unirse y encajar. Parte del negocio de los deportes es que si las cosas no funciona… hay que arreglarlas», concluye.

Relacionado