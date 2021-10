Gerente de Sixers no tiene prisa en traspasar a Simmons: «Podríamos estar así cuatro años»

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.-Con la temporada ya dando sus primeros pasos, la situación de Ben Simmons en Philadelphia sigue sin haber cambiado. Los 76ers siguen sin haber recibido una oferta que les haga ejecutar el movimiento, y aunque muchos esperaban que con el paso de las semanas los de Pensilvania acabasen bajando sus expectativas, parece que esto no será así. Esto es al menos lo que ha afirmado Daryl Morey, su general manager, que comentó en unas recientes declaraciones que no quiere traspasar al base por un valor inferior al que considera que tiene y que está dispuesto a esperar a que finalice su contrato.

«Vais a pensar que estoy de broma, pero no. Podríamos estar así cuatro años» aseguró en el programa de radio The Fanatic. «Las condiciones que hemos establecido no han cambiado. Estamos en el prime de la carrera de Embiid, y si no podemos recibir a un jugador que marque las diferencias a cambio de Ben, tenemos que reintegrarlo en el equipo y hacer que nos ayude a ganar un campeonato. Dentro de cuatro años debemos pensar que lo hicimos lo mejor que pudimos».

Estas declaraciones parecen más bien una advertencia pública a un Simmons que no lo está poniendo fácil. La actitud del base, que ya ha sido sancionado por la franquicia, parece destinada a forzar el traspaso lo antes posible, lo cual podría ser una molestia para el equipo de cara a afrontar la temporada en las mejores condiciones posibles. Morey, sin embargo, cree que es algo por lo que deben estar dispuestos a pasar hasta que se den las circunstancias que buscan.

«Estoy centrado en ganar el anillo, y pasaré por todo lo que haya que pasar. Cualquier proceso, dolor o dificultad que haya que afrontar para que los 76ers ganen el título, lo afrontaremos. Para mí no es una molestia y nunca lo ha sido» concluyó.

Relacionado