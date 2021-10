Gerente de 76ers sobre Ben Simmons: «Vamos en la dirección correcta»

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Horas después de hacer oficial el cese de las multas disciplinarias a Ben Simmons, Daryl Morey se ha sentado para charlar con la NBC sobre el rumbo de la situación con el jugador. «Estamos en el buen camino». El base australiano aún no ha debutado con el equipo desde que volvió a entrenar. Pero esto no se debe tanto a las tiranteces que acompañaron a su regreso, sino a la petición del propio jugador. Simmons se sentó con la cúpula directiva y el cuerpo técnico de Philadelphia para comunicarles que no se veía preparado mentalmente para volver.

Desde entonces, la franquicia ha insistido en demostrar su apoyo al jugador, respetando su decisión y ayudándole a superar un difícil episodio. Tobias Harris se dio prisa en mostrar su postura a través de Twitter, y toda la organización rema en la misma dirección. Incluido Morey.

«Ambos nos lo estamos tomando muy seriamente. Estamos poniendo todos los recursos que tenemos al alcance para ayudarle». El directivo aprovechaba también para aclarar es que la intención es que vuelva a vestirse el uniforme de los Sixers. Pero mientras tanto, prefiere centrarse en lo que hay en cancha. «Siempre podemos contar con Joel [Embiid] y Tobias [Harris]».

Relacionado