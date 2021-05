Gerente de 76ers responde a LeBron por sus críticas al “play-in”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- La frustración en Los Ángeles crece a medida que las derrotas se suceden y los rivales les van superando en la clasificación. En efecto, la situación es delicada para los Lakers: seis derrotas en los últimos siete partidos para caer hasta la séptima posición de la Conferencia Oeste. La amenaza del play-in es, por primera vez en la temporada, real.

Hace unas semanas el panorama no se presentaba tan preocupante. El ritmo de triunfos menguó coincidiendo con las lesiones de Anthony Davis y LeBron James, pero era suficiente para mantener las aguas en su cauce. Sin embargo, el regreso de ambos no solo no ha servido para paliar la situación sino que esta ha empeorado.

El abismo que se ha abierto ante los angelinos por el riesgo de jugársela a dos cartas en el play-in ha desencadenado en unas polémicas declaraciones de LeBron James. Tanto por el contexto como por su coincidencia con el mal momento del equipo. Pero quizá incluso más por su dureza. “Quien haya sido el responsable de esta mierda merece ser despedido”, afirmó el cuatro veces MVP de la temporada.

Sin querer profundizar demasiado en estas palabras, lo cierto es que estas ya han producido las primeras reacciones en la liga. En su momento, tanto Mark Cuban como Luka Doncic se posicionaron en contra de esta medida. Ahora es otra figura relevante la que ha alzado la voz para, en este caso, mostrar su satisfacción con el play-in: Daryl Morey. Y lo ha hecho desde una perspectiva muy irónica.

“No puedo creer que la NBA haya implementado tan rápido un cambio que hace que los partidos sean más interesantes y significativos”, compartió el presidente de operaciones de los 76ers en su perfil personal de Twitter.

Unas palabras no faltas de razón. Más allá de lo justa o no que pueda parecer esta medida (ninguna lo será al 100% teniendo en cuenta que el juicio estará sujeto al interés de cada equipo), lo cierto es que ha servido para insuflar una necesaria bocanada de renovación e interés a las últimas semanas de competición. Ya no solo porque evite que los equipos de la zona baja de la clasificación abracen el tanking antes de tiempo, sino porque también obliga a los asentados en lo alto a no dejarse dormir para evitar el play-in.

Esta temporada, además, esconde otro premio añadido: quien lo eluda se ahorrará uno o dos partidos más dentro de un calendario ya de por sí bastante comprimido y sin preparación ni descanso previos.

Lo cierto es que, actualmente, los 76ers de Morey observan cómodamente al resto desde la primera posición de la Conferencia Este y el tercer mejor récord de toda la NBA. Por su parte, los Lakers tendrán que luchar un poco más si no quieren finalizar la temporada con una sorpresa desagradable.