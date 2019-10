Gerardo Suero jugará el tercer partido de la serie final LNB esta noche

Comparte esta noticia

Los Indios van tras la segunda victoria

EL NUEVO DIARIO, San Francisco de Macorís. – Indios de San Francisco anunciaron la integración del canastero Gerardo Suero en el roster de esta noche para el tercer partido de la serie final de la LNB

El partido está programado para las 8:00 en el Techado Mario Ortega de San Francisco de Macorís, cuando los Indios reciban a Metros de Santiago.

Las palabras de Gerardo

Después de la practica de anoche, el jugador dijo que esta listo para regresar a la acción después de perder cerca de 15 partidos desde la serie regular por problemas en una de sus piernas.

“Me siento mucho mejor de la lesión y quiero regresar, estoy muy motivado a volver a la cancha con los muchachos y tratar de ayudarles a conseguir el campeonato vs Metros”, indicó Suero.

El mayor de los Suero explicó que esta consciente de la química que tiene el equipo y por eso esta dispuesto a ayudar al grupo desde cualquier situación que se le necesite.

“Estoy aquí y no habría problemas en que juegue o no esta noche, si me necesitan en la cancha o pasando agua estoy listo porque lo que es necesario es hacer lo que haga falta”, agregó el canastero

La serie final se encuentra igualada a una victoria por bando, cuando cada equipo ha ganado en calidad de visitante en los primeros dos juegos de la serie.

Calendario serie final Vs Metros

Miércoles 16 de octubre en SFM 8:00 pm

Viernes 18 de octubre en Santiago 8:00 pm

Domingo 20 de octubre en SFM 8:00 pm

**Miércoles 23 de octubre en Santiago 8:00 pm

**Viernes 25 de octubre en SFM 8:00 pm

