Geovanny Hernández renuncia del PLD junto a su estructura en La Vega

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. – El miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en la provincia de La Vega, Geovanny Hernández, comunicó su decisión de renunciar a esa organización política, después de años de militancia activa en el PLD.

El empresario y líder político, mejor conocido como Geovanny “Frutas” fue candidato a diputado en las pasadas elecciones, y en esta ocasión se perfilaba como el seguro candidato a la alcaldía del PLD en el municipio de La Vega, manifestó recientemente su decisión a través de una carta dirigida a las autoridades peledeísta en la que dejó claro el carácter “irrevocable” de su renuncia.

En la misiva, indicó que en todo momento estimó que el PLD “era una vía para ayudar a nuestro pueblo vegano, a sus comunidades y su gente, sobre todo a los sectores más desfavorecidos”.

No obstante, cuestionó que “en los últimos tiempos he sentido algunos comportamientos que no coinciden con mis ideales y pensamientos”, por lo que tomó la decisión de irse “sin rencores ni resentimientos”.

Junto a Geovanny, 22 presidentes de comités intermedios y 300 presidentes de comités de base, abandonan el PLD.

Finalmente, agradeció el trato afable recibido durante su paso por el partido, asegurando además que seguirá aportando a la gente, sin importar color o partido político.

Goevanny Hernández, es un empresario próspero que ha estado consagrado desde hace un buen tiempo al trabajo social, identificándose siempre con los más humildes y las mejores causas del pueblo vegano.

Fuentes cercanas aseguran que Geovanny, próximamente, se estaría incorporando a las filas del Partido Justicia Social (JS), partido que lidera el ex senador por Santiago, Julio César Valentín, que cada día suma más seguidores en las distintas provincias del país a su organización.