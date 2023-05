Geovanny Arias dice incertidumbre se ha apoderado de productores agropecuarios nacionales

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-La incertidumbre se ha apoderado de los productores agrícolas nacionales, situación que se agrava cada día por la ausencia e indiferencia de las autoridades del sector y del gobierno central.

La revelación de Geovanny Arias, subsecretario de Asuntos Agropecuarios del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) , quien hizo una descripción de la situación de malestar de los productores del campo, que ya está afectando la seguridad alimentaria , provincia por provincia.

“En los países que tienen la intención de asegurar el suministro de alimentos a su población, los productores son fundamentales. Es por lo que tener a los productores en incertidumbre es catastrófico”, comentó Arias a sus entrevistadores del programa Despierta RD.

Dijo que la situación de desatención del gobierno a la producción local es lo que en gran medida ha provocado que alrededor de un 20 por ciento de los productores agrícolas hayan abandonado esa práctica.

Geovanny Arias denunció también la falta de mercado para colocar en el exterior productos del campo dominicano, demandados fuera, porque el aspecto fito zoosanitario, ha colapsado.

“Los técnicos de sanidad de los puertos y aeropuertos han sido despedidos, lo que lleva a los países compradores a detectar en los productos locales una gran carga de plaguicidas con lo que se impide su entrada a esos mercados”, dijo.

Como parte de los factores que han determinado la incertidumbre predominante en los productores nacionales, Arias citó la importación indiscriminada de productos, justo en el momento de la cosecha de la producción local, como ha sucedido con los cebolleros.

“Es que el Gobierno del PRM le ha mentido y sigue mintiendo al pueblo dominicano”, dijo Geovanny Arias haciendo referencia a más de seis programas prometidos, que se han quedado en el anuncio, recordando aquel “Siembra RD”, que llevó a su encargado a renunciar.

Otro programa fracasado es el llamado “Del Campo al Colmado” que no se ejecutará porque, entre otras cosas, el gobierno no es confiable para los productores y no existe la estructura para la colocación de los productos del campo en los colmados.

